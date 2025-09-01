Werbung ausblenden

Devisen: Euro hält sich knapp über 1,17 US-Dollar

dpa-AFX · Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Montag im späten US-Devisenhandel kaum noch bewegt. Wegen eines Feiertags in den USA hielten sich die Kursbewegungen im Währungsgeschäft in engen Grenzen. Zuletzt notierte der Euro mit 1,1705 US-Dollar und damit leicht unter dem Niveau des späten europäischen Handels. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1715 (Freitag: 1,1658) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8536 (0,8577) Euro gekostet./bek/nas

