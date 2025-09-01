Eurofins Scientific SE: Weekly Report on Share Repurchases of 29th August 2025
Eurofins Scientific SE (Paris:ERF):
|
Name of the Issuer
|
Identify code of the Issuer
|
Transaction day
|
Identify code of the financial instrument
|
Total daily volume (in number of shares)
|
Daily weighted average purchase price of the shares
|
Market (MIC Code)
|
EUROFINS SCIENTIFC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
29/08/2025
|
FR0014000MR3
|
10 000
|
64.4625
|
XPAR
|
|
|
|
TOTAL
|
10 000
|
64.4625
|
Transaction details
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) N° 596/2014 (the Market Abuse Regulation) a full breakdown of the individual trades are disclosed on Eurofins Scientific SE website: https://www.eurofins.com/investors/share-buy-back-programmes
View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250901270439/en/
Eurofins Scientific SE
