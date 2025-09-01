Eurofins Scientific SE: Weekly Report on Share Repurchases of 29th August 2025

Regulatory News:

Eurofins Scientific SE (Paris:ERF):

Name of the Issuer Identify code of the Issuer Transaction day Identify code of the financial instrument Total daily volume (in number of shares) Daily weighted average purchase price of the shares Market (MIC Code) EUROFINS SCIENTIFC 529900JEHFM47DYY3S57 29/08/2025 FR0014000MR3 10 000 64.4625 XPAR TOTAL 10 000 64.4625

Transaction details

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) N° 596/2014 (the Market Abuse Regulation) a full breakdown of the individual trades are disclosed on Eurofins Scientific SE website: https://www.eurofins.com/investors/share-buy-back-programmes

