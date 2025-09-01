Werbung ausblenden

Eurofins Scientific SE: Weekly Report on Share Repurchases of 29th August 2025

Regulatory News:

Eurofins Scientific SE (Paris:ERF):

Name of the Issuer

Identify code of the Issuer

Transaction day

Identify code of the financial instrument

Total daily volume (in number of shares)

Daily weighted average purchase price of the shares

Market (MIC Code)

EUROFINS SCIENTIFC

529900JEHFM47DYY3S57

29/08/2025

FR0014000MR3

10 000

64.4625

XPAR

 

 

 

TOTAL

10 000

64.4625

 

Transaction details

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) N° 596/2014 (the Market Abuse Regulation) a full breakdown of the individual trades are disclosed on Eurofins Scientific SE website: https://www.eurofins.com/investors/share-buy-back-programmes

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250901270439/en/

Eurofins Scientific SE

