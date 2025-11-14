Merck & Co will Anti-Viren-Portfolio mit Milliardenübernahme stärken

RAHWAY/SAN DIEGO (dpa-AFX) - Der US-Pharmakonzern Merck & Co will mit einer Milliardenübernahme sein Geschäft mit antiviralen Medikamenten stärken. Man habe sich mit Cidara Therapeutics auf eine Übernahme für 221,50 US-Dollar in bar geeinigt, teilte Merck am Freitag mit. Damit ergebe sich ein Transaktionswert von 9,2 Milliarden Dollar (7,9 Mrd Euro). Mit CD388 verfügt Cidara den Angaben zufolge über ein Prüfpräparat in der zulassungsrelevanten Phase 3. Dabei handele es sich um ein langwirkendes, stammunabhängiges antivirales Mittel zur Vorbeugung von Influenza-Infektionen bei Personen mit erhöhtem Risiko bei einer Influenza.

Der Aktienkurs von Cidara verdoppelte sich im vorbörslichen US-Handel auf 216,50 Dollar. Die Merck-Anteilsscheine notierten leicht im Minus./mis/err/stk