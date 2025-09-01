Flugzeug mit von der Leyen wird Ziel von GPS-Störung
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Ein Flugzeug mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an Bord ist mutmaßlich Ziel einer absichtlichen Störung des satellitenbasierten Navigationssystems GPS durch Russland geworden. Das teilte eine Sprecherin der Europäischen Kommission in Brüssel mit./aha/DP/jha
