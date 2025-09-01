Implenia AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Implenia gewinnt in Deutschland neue Hochbau-Aufträge



01.09.2025 / 07:00 CET/CEST





Neubau und Modernisierung Büroquartier in München | Verwaltungsneubau in Brandenburg | Weitere Projekte im Wohnungs-, Industrie-, Sportanlagen- und Schulbau | Auftragsvolumen für Implenia von über EUR 200 Mio.

Glattpark (Opfikon), 1. September 2025 – Implenia hat in Deutschland mehrere neue Hochbau-Aufträge mit einem Auftragsvolumen von insgesamt über EUR 200 Mio. gewonnen. Die Projekte entsprechen dem strategischen Fokus der Gruppe auf grosse und anspruchsvolle Immobilienprojekte, die umfassende Expertise und langjährige Erfahrung voraussetzen.



Neubau und Modernisierung: Büroquartier HEAVEN, München

In München-Neuhausen entwickelt die Rock Capital Group in einer Kombination von Neubau und Modernisierung ein rund ein Hektar grosses, ehemaliges Gewerbeareal in der Nymphenburger Strasse zu einem hochwertigen Büroquartier. Dieses wird an bester Lage im Zentrum von München über ca. 28’000 m² Bürogeschossfläche verfügen. Die Rock Capital Group hat Implenia nach erfolgreichem Abschluss der Pre-Construction Phase als Generalunternehmer mit der Realisierung beauftragt. Neben dem Ersatzneubau einzelner Gebäudeteile werden historische Bauteile im Bestand unter Beachtung energetischer, städtebaulicher und denkmalpflegerischer Anforderungen umfassend modernisiert. Ein Gebäude wird zusätzlich aufgestockt, bei einem anderen steht die Fassade unter Denkmalschutz. Die Areal-Entwicklung strebt eine LEED-Zertifizierung (Core&Shell Platin) an. Baubeginn ist noch 2025 geplant. Die Inbetriebnahme der Gebäude erfolgt stufenweise ab 2027.



Weitere Projekte in den Bereichen Verwaltung, Wohnen, Industrie-, Sportanlagen- und Schulbau

In Brandenburg realisiert Implenia als technischer Federführer in einer ARGE mit GP Papenburg schlüsselfertig ein neues Verwaltungsgebäude, das eine moderne und nachhaltige Arbeitsumgebung für die Mitarbeitenden schafft. Die Gruppe wurde zudem mit dem schlüsselfertigen Neubau einer grossen Gesamtschule mit sechszügigen Jahrgangsstufen im Ruhrgebiet beauftragt. In Frankfurt am Main errichtet Implenia ebenfalls schlüsselfertig eine Sechsfeld-Sporthalle mit Funktionsgebäuden. Diese wird künftig von zwei Gymnasien genutzt, die zum neuen Schuljahr die danebenliegenden «Lateral Towers», den früheren Hauptsitz der Deutschen Börse, bezogen haben. Am Mainzer Zollhafen wird Implenia zum wiederholten Mal aktiv. Für die Projektgesellschaft der BWL Wohnungsbaugesellschaft und der Volksbank Darmstadt realisiert die Gruppe das Projekt «Rheinwiesen living», bestehend aus fünf Wohngebäuden, mit freiem Blick auf den Rhein. Ausserdem wurde Implenia mit der Errichtung einer Seniorenwohnanlage in Magdeburg sowie mit dem Bau eines Ausstellungs- und Verkaufsgebäudes für die Stark Gruppe in Nürnberg beauftragt.

Büroquartier HEAVEN, München: Ehemaliges Gewerbeareal wird durch Neubau und Modernisierung zu einem hochwertigen Bürostandort (Bild: © Hilmer Sattler Architekten).

Kontakt für Medien:

Corporate Communications, T +41 58 474 74 77, communication@implenia.com

Kontakt für Investoren und Analysten:

Investor Relations, T +41 58 474 35 04, ir@implenia.com

Investoren-Agenda:

4. März 2026: Jahresergebnis 2025, Analysten- und Medienkonferenz

31. März 2026: Generalversammlung

Als führender Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister entwickelt, realisiert und bewirtschaftet Implenia Lebensräume, Arbeitswelten und Infrastruktur für künftige Generationen in der Schweiz und in Deutschland. Zudem bietet Implenia in weiteren Märkten Tunnelbau und damit verbundene Infrastrukturleistungen an. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund 150-jährige Bautradition zurück. Das Unternehmen fasst das Know-how aus hochqualifizierten Beratungs-, Entwicklungs-, Planungs- und Ausführungseinheiten unter einem Dach zu einem integrierten, multinationalen Bau- und Immobiliendienstleister zusammen. Mit ihrem breiten Angebotsspektrum sowie der Expertise ihrer Spezialisten realisiert die Gruppe grosse, anspruchsvolle Projekte und begleitet Kunden über den gesamten Lebenszyklus ihrer Bauwerke. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden und ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Opfikon bei Zürich beschäftigt europaweit über 8‘500 Mitarbeitende (FTE) und erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von CHF 3,6 Mrd. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter implenia.com.

Ende der Medienmitteilungen



2191064 01.09.2025 CET/CEST