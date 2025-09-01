Werbung ausblenden

Original-Research: SMT SCHARF AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: SMT SCHARF AG - von Montega AG

01.09.2025 / 10:00 CET/CEST
Einstufung von Montega AG zu SMT SCHARF AG

     Unternehmen:               SMT SCHARF AG
     ISIN:                      DE000A3DRAE2

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      01.09.2025
     Kursziel:                  11,00 EUR (zuvor: 13,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

H1: Gewinnwarnung aufgrund von schwachem Branchenumfeld SMT Scharf hat
jüngst den H1/2025-Bericht veröffentlicht. Der Bergbauausrüster hat ein
solides Halbjahr erzielt, welches maßgeblich durch die Vollkonsolidierung
der Shandong Xinsha Monorail Co., Ltd geprägt war. Als Folge dessen legten
Umsatz und EBIT signifikant ggü. dem Vorjahreszeitraum zu. Gleichzeitig
wurde die FY-Guidance nach unten korrigiert.

Umsatzseitig solides erstes Halbjahr: Im ersten Halbjahr erzielte SMT Scharf
Erlöse i.H.v. 50,1 Mio. Euro (+76,5% yoy), wobei der chinesische Markt von
der Konsolidierung der Shandong Xinsha Monorail Co., Ltd profitierte und um
287,1% yoy wuchs. Zudem konnte sowohl der russische (+11,3% yoy) als auch
der polnische Markt (+9,5% yoy) deutlich zulegen, während auf der
Segment-Ebene insbesondere die Tunnellogistik seinen Umsatz von 1,2 Mio. in
H1/24 auf 8,5 Mio. EUR im abgelaufenen Halbjahr versiebenfachen und seinen
Umsatzanteil auf 17% steigern konnte. Grund hierfür war das zu Beginn des
Jahres 2024 gewonnene Projekt für Tunneltransportsysteme im Nahen Osten,
welches im laufenden Jahr fertiggestellt wird. Anschließend dürfte der
Anteil dieses Segments rückläufig sein, da bis jetzt keine weiteren
Großaufträge vermeldet wurden.

Schwaches Branchenumfeld bedingt Prognoseanpassung: Der Auftragseingang
konnte sich insgesamt nach einem sehr schwachen Auftaktquartal 2025 zwar auf
26,9 Mio. EUR erholen, liegt damit jedoch noch knapp unterhalb des Umsatzes.
Für das gesamte erste Halbjahr beträgt die Book-to-Bill-Ratio sogar nur 0,8.
Dies spiegelt die laut Vorstand verhaltene Investitionsbereitschaft
innerhalb des Kohlebergbaus wider, der aktuell unter einem schwierigen
Marktumfeld leidet. Als Resultat verschieben sich Projektentscheidungen und
geplante Aufträge, sodass der Vorstand die Prognose für das laufende Jahr
korrigieren musste. Statt wie bisher einen Umsatz von 110 - 130 Mio. EUR und
ein EBIT von 5,5 - 7,5 Mio. EUR erwartet SMT Scharf nun für das
Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 100 - 120 Mio. EUR bei einem deutlich
reduzierten EBIT von 0,5 - 2,5 Mio. EUR, was durch fehlende Deckungsbeiträge
belastet werden dürfte.

Operative Marge deutlich verbessert: Im Zuge der Vollkonsolidierung des
chinesischen Joint Ventures Shandong hat sich die GuV-Struktur der SMT
Scharf ebenfalls verändert und ist daher nur eingeschränkt mit dem Vorjahr
vergleichbar. Die Verbesserung resultiert jedoch insbesondere aus der auf
21,3% gesunkenen Personalaufwandsquote (H1/24: 30,5%), die zudem von einer
höheren Auslastung im orginären SMT ScharfGeschäft im Vorjahresvergleich
profitierte.

Fazit: Trotz eines soliden ersten Halbjahres hat SMT Scharf die Prognose für
das Gesamtjahr reduziert und erwartet nun insbesondere ein signifikant
geringeres operatives Ergebnis. Auch wir reduzieren unsere Prognosen
aufgrund des schwachen Geschäftsklimas im Kohlebergbau für 2025ff., sodass
das Kursziel auf 11,00 EUR sinkt (zuvor: 13,00 EUR). Wir bestätigen jedoch
die Kaufempfehlung.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=b7add19098b924890be64eb8c3c361f3

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

2191288 01.09.2025 CET/CEST

