Triton verkauft verbliebene Renk-Beteiligung

NEW YORK (dpa-AFX) - Triton ist beim Panzergetriebe-Hersteller Renk komplett ausgestiegen. Der Schritt bringe eine fünfjährige Partnerschaft zu Ende, teilte der Finanzinvestor am Freitag mit. Triton hatte die ehemalige Volkswagen -Tochter Anfang 2024 zu 15 Euro je Aktie an die Börse gebracht. Der damals schon starke Rüstungsboom trieb den Kurs auf aktuell gut 63 Euro.

Triton hatte die Beteiligung an Renk nach dem Börsengang immer weiter reduziert. Erst Ende Juli 2025 hatten der Investor und der deutsch-französische Panzerbauer KNDS einen Streit um die Anteile an dem MDax -Konzern beigelegt. Dazu übertrug Triton Renk-Anteile an KNDS, das dadurch mit einer Beteiligung von seither fast 16 Prozent größter Anteilseigner ist./mis/he