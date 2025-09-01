Werbung ausblenden
Großaktionär hilft

Windparkbetreiber Orsted bekommt bei Kapitalerhöhung Hilfe von Equinor

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Erneuerbare Energien
Quelle: Space-kraft/Shutterstock.com

STAVANGER/FREDERICIA (dpa-AFX) - Der kriselnde Windparkbetreiber Orsted kann bei seiner Kapitalerhöhung auf die Unterstützung seines Großaktionärs Equinor bauen. Der norwegische Öl- und Gaskonzern will neue Aktien für sechs Milliarden dänische Kronen (804 Mio Euro) zeichnen und damit seine Beteiligung von zehn Prozent an Orsted aufrechterhalten, wie er am Montag in Stavanger mitteilte. Orsted hatte am 11. August eine Kapitalerhöhung über 60 Milliarden dänische Kronen angekündigt. Auch Orsteds Mehrheitsaktionär, der dänische Staat, unterstützt den Schritt.

Bei Orsted war zuletzt der Teilverkauf des Windparks "Sunrise" geplatzt. Zudem verhängte die US-Regierung einen Baustopp für das bereits weit fortgeschrittene Windkraftprojekt "Revolution Wind" vor der Küste von Rhode Island, das Orsted zusammen mit einer Infrastruktur-Tochter des US-Finanzriesen Blackrock baut. Die verantwortliche Behörde begründete den Baustopp mit neu aufgetretenen "Bedenken".

Orsted hatte vergangene Woche erklärt, das Projekt habe von allen beteiligten Stellen eine vollständige Zulassung. Der Bau des Projekts sei zu 80 Prozent abgeschlossen. Alle Fundamente seien fertig, 45 von 65 Turbinen seien bereits installiert. Der Konzern befinde sich im Dialog mit den zuständigen Behörden, um den Bau wieder so rasch wie möglich aufnehmen zu können.

Orsted baut und betreibt Wind- und Solarparks und finanziert diese durch Teilverkäufe. US-Präsident Trump ist ein entschiedener Windkraftgegner, der stattdessen auf die verstärkte Förderung von Öl und Gas setzt. Trump hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, die die Windindustrie in Bedrängnis bringen./stw/stk

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Ørsted
Equinor
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Diageo, Pernod-Ricard und Co.
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?gestern, 14:00 Uhr · onvista
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?
Kolumne von Stefan Riße
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben30. Aug. · Acatis
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben
Trading-Impuls
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen27. Aug. · onvista
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Branche leidet mit
Orsted sacken ab nach US-Projektstopp25. Aug. · dpa-AFX
Orsted sacken ab nach US-Projektstopp
Wochenausblick
Index tritt auf der Stelle: Der Dax steht vor weiteren Herausforderungen29. Aug. · dpa-AFX
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Gewinnausblick drückt Aktie
KI-Boom beflügelt Dell29. Aug. · Reuters
KI-Boom beflügelt Dell
Wall Street
New York Ausblick: Starke Quartalszahlen vor Nvidia-Bericht27. Aug. · dpa-AFX
Eine US-Flagge vor einem Bildschirm mit Börsenkursen.
Indexumstellung
JPMorgan sieht Argenx im EuroStoxx - Eon hat das Nachsehen26. Aug. · dpa-AFX
JPMorgan sieht Argenx im EuroStoxx - Eon hat das Nachsehen
Weitere Artikel
Werbung ausblenden