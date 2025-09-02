Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1646 US-Dollar
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Dienstag gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1646 (Vortag: 1,1715) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8587 (0,8536) Euro.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87020 (0,86620) britische Pfund, 173,10 (172,47) japanische Yen und 0,9366 (0,9383) Schweizer Franken fest./jsl/nas
onvista Premium-Artikel
Diageo, Pernod-Ricard und Co.Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?31. Aug. · onvista
Kolumne von Stefan RißeTrumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben30. Aug. · Acatis
Trading-ImpulsDieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen27. Aug. · onvista
Das könnte dich auch interessieren
Devisen: Eurokurs gibt zum US-Dollar nach - Fokus auf ISM-Indexheute, 09:53 Uhr · dpa-AFX
Devisen: Euro hält sich knapp über 1,17 US-Dollargestern, 20:23 Uhr · dpa-AFX
Devisen: Euro steigt über 1,17 US-Dollargestern, 10:05 Uhr · dpa-AFX
Devisen: Euro steigt über 1,17 US-Dollargestern, 16:44 Uhr · dpa-AFX
Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1715 US-Dollargestern, 16:14 Uhr · dpa-AFX