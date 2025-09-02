Werbung ausblenden

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Anleger bleiben vorsichtig

dpa-AFX · Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT ERWARTET - Das Ringen um die 24.000-Punkte-Marke dürfte am Dienstag für den Dax weitergehen. Schon in der Vorwoche war er um die psychologisch wichtige Marke gependelt und dies setzt sich fort. Der Broker IG taxierte den Dax nun zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt auf 24.014 Punkte und damit 0,1 Prozent unter seinem Vortagesschluss. "Große Impulse sind weder nach oben noch nach unten zu erwarten", schrieb am Morgen der Charttechnik-Experte Martin Utschneider vom Broker Robomarkets. Der Dax bleibe in seiner sehr engen Seitwärtsspanne. Frische Impulse könnten am Nachmittag wieder von den New Yorker Börsen kommen, an denen am Vortag feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde. Unter anderem schauen Marktteilnehmer gespannt auf die Reaktion, nachdem ein Berufungsgericht Präsident Donald Trump die Befugnis abgesprochen hat, unter Berufung auf ein Notstandsgesetz weitreichende Zölle auf Importprodukte zu verhängen. Aktienstrategin Lori Calvasina von RBC Research erwartet kurzfristig aber keine großen Kurseffekte, da Aktienanleger bei politischen Entwicklungen aktuell eher abwarteten. Mittelfristig aber bleibe die Unsicherheit in puncto Zölle hoch.

USA: - KEIN HANDEL WEGEN EINES FEIERTAGS - In den Vereinigten Staaten waren die Börsen am Montag wegen eines Feiertags geschlossen.

ASIEN: - VERLUSTE - An den wichtigsten Börsen Asiens ist es am Dienstag nach unten gegangen. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong fiel zuletzt um 0,7 Prozent und der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen sank um rund eineinhalb Prozent. In Tokio sank der Nikkei 225 im späten Handel um 0,1 Prozent.

DAX              		24037,33		0,57%
XDAX            		24034,18		0,30%
EuroSTOXX 50		5367,08		0,29%
Stoxx50        		4563,87		0,20%
				
DJIA             		45544,88		-0,20%
S&P 500        		6460,26		-0,64%
NASDAQ 100  		23415,42		-1,22%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future                129,21            -0,02%

DEVISEN:

Euro/USD                  1,1691            -0,17%
USD/Yen                    147,81            0,43%
Euro/Yen                   172,80             0,26%

BITCOIN:

Bitcoin                      110.113            0,80%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent                  68,43                 +0,28 USD
WTI                    64,92                 +0,31 USD

/mis

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Diageo, Pernod-Ricard und Co.
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?31. Aug. · onvista
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?
Kolumne von Stefan Riße
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben30. Aug. · Acatis
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben
Trading-Impuls
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen27. Aug. · onvista
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Wochenausblick
Index tritt auf der Stelle: Der Dax steht vor weiteren Herausforderungen29. Aug. · dpa-AFX
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
US-Zölle und Kaufzurückhaltung belasten
Gap senkt Ausblick29. Aug. · Reuters
Gap senkt Ausblick
Aktien New York Ausblick
US-Börsen dürften vor langem Wochenende schwächeln - August im Plus29. Aug. · dpa-AFX
Eine Flagge vor der Börse in New York.
DAX-FLASH: Verhaltener September-Auftakt erwartetgestern, 07:17 Uhr · dpa-AFX
Aktien Frankfurt Ausblick: Dax dürfte freundlich in den September startengestern, 08:22 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Werbung ausblenden