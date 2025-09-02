EQS-AFR: Maschinenfabrik HEID AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Maschinenfabrik HEID AG / Veröffentlichung von Finanzberichten

Maschinenfabrik HEID AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



02.09.2025 / 13:15 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die Maschinenfabrik HEID AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://heid.info/halbjahresberichte.htm

02.09.2025 CET/CEST



2192016 02.09.2025 CET/CEST