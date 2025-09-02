Werbung ausblenden

EQS-AFR: Maschinenfabrik HEID AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Group · Uhr

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Maschinenfabrik HEID AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Maschinenfabrik HEID AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

02.09.2025 / 13:15 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Maschinenfabrik HEID AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://heid.info/halbjahresberichte.htm

02.09.2025 CET/CEST

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Maschinenfabrik HEID AG
HEID-Werkstrasse 13
2000 Stockerau
Österreich
Internet:http://heid.info/
Ende der MitteilungEQS News-Service

2192016 02.09.2025 CET/CEST

