EQS-DD: aap Implantate AG: Nino Buckow, Verkauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
02.09.2025 / 09:54 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Nino
|Nachname(n):
|Buckow
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Agnieszka
|Nachname(n):
|Mierzejewska
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|aap Implantate AG
b) LEI
|39120001TRQTQ01LPP57
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
|Beschreibung:
|Ausübung der Aktien aus Wandelschuldverschreibung ISIN DE000A351ZH9
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|1,60 EUR
|6,400 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|1,60 EUR
|6,400 EUR
e) Datum des Geschäfts
|01.09.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Tradegate
|MIC:
|TGAT
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|aap Implantate AG
|Lorenzweg 5
|12099 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.aap.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
100444 02.09.2025 CET/CEST
