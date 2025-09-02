OTS: Börse Stuttgart / Vontobel listet strukturierte Wertpapiere im ...

Vontobel listet strukturierte Wertpapiere im Handelssegment Easy Euwax Stuttgart (ots) - Vontobel listet ab sofort als Emittent strukturierte Wertpapiere im Handelssegment Easy Euwax der Boerse Stuttgart Group. Für die rund 260.000 bei Easy Euwax gelisteten Hebel- und Anlageprodukte von Vontobel entfallen die börslichen Transaktionsentgelte. Easy Euwax ergänzt als börsliches Zero-Fee-Segment das bewährte Euwax-Segment der Boerse Stuttgart Group für den Handel mit strukturierten Wertpapieren und steht allen Emittenten offen. Als erster Emittent hatte Morgan Stanley seine Produkte bei Easy Euwax gelistet, dann folgten die Raiffeisen Bank International, die Erste Group und UniCredit. Insgesamt umfasst das Handelssegment nun über 750.000 Hebel- und Anlageprodukte auf unterschiedlichste Basiswerte. "Anleger profitieren bei Easy Euwax von hoher börslicher Handelsqualität und Transparenz ohne börsliches Transaktionsentgelt. Durch dieses günstige und verlässliche Angebot stärken wir den börslichen Handel mit strukturierten Wertpapieren - gemeinsam mit den Emittenten als unseren Partnern. Wir freuen uns sehr, dass mit Vontobel nun ein weiterer renommierter Emittent bei Easy Euwax dabei ist", sagt Markus Jung, Head of Leveraged and Investment Products bei der Börse Stuttgart. "Wir freuen uns sehr über die Aufnahme unserer Produkte in das Handelssegment Easy Euwax der Börse Stuttgart. Die Kombination aus hoher Handelsqualität, Transparenz und der Wegfall des börslichen Transaktionsentgelts bietet Anlegern attraktive Rahmenbedingungen für den Handel mit strukturierten Produkten. Als Emittent schätzen wir die Initiative, den börslichen Handel gezielt zu stärken, und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Börse Stuttgart als verlässlichem Partner", sagt Heiko Geiger, Global Head Flow Products Specialists bei Vontobel. Beim börslichen Handel im Segment Easy Euwax überwacht die unabhängige Handelsüberwachungsstelle die Preisermittlung und Auftragsabwicklung. Zum Segment finden Anleger unter anderem zusätzliche Transparenzkennzahlen zu den gelisteten Produkten sowie intuitive Suchfunktionen zur leichteren Produktauswahl auf der Website der Börse Stuttgart. Pressekontakt: Boerse Stuttgart Group mailto:presse@boerse-stuttgart.de https://group.boerse-stuttgart.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/80210/6109251 OTS: Börse Stuttgart