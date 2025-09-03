Werbung ausblenden

AKTIE IM FOKUS: Anleger machen bei Auto1 nach endgültigen Zahlen weiter Kasse

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei Auto1 sind die Gewinnmitnahmen am Mittwoch nach endgültigen Halbjahreszahlen weitergegangen. Die Aktien des Online-Gebrauchtwagenhändlers verloren zur Mittagszeit 3,9 Prozent auf ein Tief seit Anfang August und waren Schlusslicht im MDax der mittelgroßen Werte.

Damit fielen sie nach dem Rutsch unter die 21-Tage-Durchschnittslinie zu Wochenbeginn nun auch noch deutlicher unter der 50-Tage-Linie, einem charttechnischen Indikator für den mittelfristigen Trend. Seit Jahresbeginn stehen aber immer noch Kursgewinne von rund zwei Dritteln zu Buche. Auto1 hatte zur Wochenmitte vorläufige Zahlen zum ersten Halbjahr bestätigt und behält auch die Ende Juli erhöhten Prognosen bei./niw/jha/

