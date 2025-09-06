Wochenrückblick – Aktien und Anleihemärkte zeitweise unter Druck

Werbung





Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.



Die Anleihe Märkte in Europa gerieten diese Woche unter Druck, was sich auch negativ auf die Aktienmärkte ausgewirkt hat. Zudem gibt es ab dem 22. September zwei neue DAX®-Mitglieder, denn GEA und Scout 24 ersetzen Sartorius und Porsche. Im KI-Wettbewerb möchte Apple mit ein Konkurrenzfähiges Such-Tool einführen um im Wettbewerb mit Anbietern wie OpenAI und Perplexity nicht den Anschluss zu verlieren. Des Weiteren hat Gold hat diese Woche ein neues Allzeithoch erreicht – Silber kletterte ebenfalls auf einen langjährigen Höchststand.





Globaler Aktienmarkt – DAX® erholt sich von Wochentiefs



Die globalen Indizes zeigen diese Woche ein gemischtes Bild. Der DAX® notiert am Freitagmittag mit einem leichten Minus von rund 0,39 Prozent gegenüber dem Vorwochenschlusskurs. Der Dow Jones Industrial Average® schloss am Donnerstagabend gegenüber dem Vorwochenschlusskurs mit einem leichten Plus von 0,17 Prozent. Der S&P 500® legte im gleichen Zeitraum um rund 0,65 Prozent zu. Der technologielastige NASDAQ-100 Index® lag am Donnerstagabend rund 0,93 Prozent über dem Vorwochenschlusskurs.















