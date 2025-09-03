Werbung ausblenden

EQS-Adhoc: creditshelf Aktiengesellschaft: EINREICHUNG EINES INSOLVENZPLANS

EQS Group · Uhr
EQS-Ad-hoc: creditshelf Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Insolvenz/Sonstiges
creditshelf Aktiengesellschaft: EINREICHUNG EINES INSOLVENZPLANS

03.09.2025 / 15:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Offenlegung von Insider-Informationen nach § 17 Abs. (1) 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch in der geänderten Fassung (Marktmissbrauchsverordnung - MAR).

Schlagworte:
Einreichung Insolvenzplan

CREDITSHELF AKTIENGESELLSCHAFT: EINREICHUNG EINES INSOLVENZPLANS

Frankfurt am Main, 3. September 2025 – Der Vorstand der creditshelf AG (WKN A2LQUA, ISIN DE000A2LQUA5, Börsenkürzel CSQ, „creditshelf“) hat heute beim zuständigen Amtsgericht Frankfurt am Main - Insolvenzgericht - einen Insolvenzplan eingereicht. Ziel ist die Sanierung des Rechtsträgers durch Übernahme aller Aktien durch die PVM Private Values Media AG, Frankfurt am Main, („PVM“) Aktionärin, welche Mittel bereitstellt, durch die eine deutliche Besserstellung der nicht nachrangigen Gläubiger der Gesellschaft gegenüber einer Abwicklung im Regelverfahren erreicht wird. Auch im Falle der Annahme des Insolvenzplans wird es keinerlei Zuflüsse an die Aktionäre geben, da die vorhandenen Mittel auch im Insolvenzplan nicht ausreichen, um alle Forderungen der Insolvenzgläubiger zu bedienen.

Über den Insolvenzplan werden die Gläubiger im Rahmen eines Erörterungs- und Abstimmungstermins abstimmen, welcher durch das Amtsgericht Frankfurt am Main, Insolvenzgericht noch festzusetzen ist.

Über creditshelf

creditshelf wurde gegründet als digitaler Unternehmensfinanzierer der nächsten Generation. Der Geschäftsbetrieb von creditshelf wurde mit Wirkung zum 06.05.2024 im Rahmen einer übertragenden Sanierung auf die Teylor AG übertragen.

creditshelf ist derzeit im General Standard Segment an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

