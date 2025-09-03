EQS-AFR: Schloss Wachenheim AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Schloss Wachenheim AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
03.09.2025 / 08:45 CET/CEST
Hiermit gibt die Schloss Wachenheim AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.09.2025
Ort:
http://www.schloss-wachenheim.com/investor-relations/berichte/2024-2025
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.09.2025
Ort:
http://www.schloss-wachenheim.com/investor-relations/berichte/2024-2025
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 23.02.2026
Ort:
http://www.schloss-wachenheim.com/investor-relations/berichte/2025-2026
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Schloss Wachenheim AG
|Niederkircher Straße 27
|54294 Trier
|Deutschland
|Internet:
|www.schloss-wachenheim.com
