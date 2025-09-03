Werbung ausblenden

EQS-DD: Douglas AG: Lobelia Lux S.à r.l., Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

03.09.2025 / 16:17 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Lobelia Lux S.à r.l.

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Dr.
Vorname: Henning
Nachname(n): Kreke
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Douglas AG

b) LEI
529900RLJJSL6ZU4P947 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000BEAU1Y4

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
12,283465 EUR 233.680,64 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
12,283465 EUR 233.680,64 EUR

e) Datum des Geschäfts
29.08.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


03.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Douglas AG
Luise-Rainer-Strasse 7-11
40235 Düsseldorf
Deutschland

Ende der Mitteilung EQS News-Service

100468  03.09.2025 CET/CEST

Douglas

