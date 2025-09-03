EQS-News: Innovative Partnerschaft: cosine und Siltronic bündeln Kompetenzen für das neue Weltraumteleskop NewAthena

EQS-News: Siltronic AG / Schlagwort(e): Kooperation

Innovative Partnerschaft: cosine und Siltronic bündeln Kompetenzen für das neue Weltraumteleskop NewAthena



03.09.2025 / 10:03 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Innovative Partnerschaft: cosine und Siltronic bündeln Kompetenzen für das neue Weltraumteleskop NewAthena

München (Deutschland) und Sassenheim (Niederlande), 3. September 2025 – Gemeinsame Pressemitteilung von cosine und Siltronic



cosine, ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung von Raumfahrtinstrumenten, und die Siltronic AG, einer der führenden Hersteller von Wafern für die moderne Halbleiterindustrie, freuen sich, eine besondere Zusammenarbeit bekannt zu geben. Ziel dieser Partnerschaft ist die Bereitstellung von Schlüsseltechnologien für die nächste Generation der Hochenergie-Astrophysik der ESA (Europäische Weltraumorganisation), dem Weltraumteleskop NewAthena (New Advanced Telescope for High ENergy Astrophysics).

Gegenstand der Zusammenarbeit sind hochqualitative 300-mm-Siliziumwafer der Siltronic AG, die von cosine zu modernster Röntgenoptik namens „Silicon Pore Optics“ (SPO) weiterverarbeitet werden. Diese SPO-Technologie ist ein entscheidender Bestandteil des revolutionären Spiegelsystems von NewAthena und bildet das zentrale Bauelement seiner Röntgenoptik.

Dr. Rüdiger Schmolke, Chief Technology Officer der Siltronic AG, kommentiert: „Wir freuen uns sehr, mit unserer Technologie einen bedeutenden Beitrag zur Realisierung der neuartigen Röntgenoptik von NewAthena leisten zu können.“

Max Collon, Managing Director von cosine innovations, erklärt: „Die Präzision und Reinheit der Wafer von Siltronic ermöglichen es cosine, leichte, hochauflösende Optiken herzustellen, die die anspruchsvollen Leistungsanforderungen für den Weltraumeinsatz erfüllen.“



Ein Teleskop der nächsten Generation für die Weltraumbeobachtung

Das NewAthena wird das größte jemals gebaute Röntgenteleskop sein. Es wurde im Rahmen des Cosmic Vision Programms der ESA entwickelt und soll das heiße und energiereiche Universum von Schwarzen Löchern bis hin zu Galaxienhaufen erforschen. Grundlage ist die innovative SPO-Technologie (Silicon Pore Optics) von cosine, die Wafermaterialien mit höchster Gleichmäßigkeit und makelloser Qualität verwendet.

Weitere Informationen zu NewAthena sind auf der Webseite der ESA zu finden: https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/NewAthena_factsheet.

Kontakt Siltronic AG:

Stephanie Malgara

Senior Manager Investor Relations

Tel: +49 (0)89 8564 3133

E-Mail: investor.relations@siltronic.com



Kontakt cosine:

Dr. Boris Landgraf

Senior Scientist & Business Developer

Warmonderweg 14

2171 AH Sassenheim

Tel.: +31 (0)71 528 4962

E-Mail: b.landgraf@cosine.nl

Unternehmensprofil Siltronic AG:

Als einer der führenden Wafer Hersteller ist Siltronic global ausgerichtet und unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Halbleiterindustrie und die Basis für Chips in allen Anwendungsbereichen der Elektronik – von Computern über Smartphones bis hin zu Elektroautos und Windkraftanlagen. International und kundennah setzt das Unternehmen konsequent auf Qualität, Präzision, Innovation und Wachstum. Die Siltronic AG beschäftigt rund 4.400 Mitarbeiter weltweit und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind in den beiden Börsenindices SDAX und TecDAX vertreten.

Unternehmensprofil cosine:

cosine ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung von Raumfahrinstrumenten, wie Silicon Pore Optic für Astronomie und Fernmesslösungen mit Onboard-Analytik für Erdbeobachtung und Planetarwissenschaft. cosine kombiniert Physik und Technologie, um innovative Lösungen für seine Kunden zu bieten. Seit 1998 entwickelt und liefert cosine innovative Messsysteme für Raumfahrt- und Industrieanwendungen. Das Unternehmen betreibt mehr als 1.000 m2 Reinräume und hochmoderne Montageeinrichtungen, um die Systeme zu bauen und zu testen, die wir für Kunden in unserem Hauptsitz in Sassenheim, Niederlande, sowie an Tochtergesellschaften in Berlin, Deutschland, und Benevento, Italien, produzieren.

03.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Siltronic AG Einsteinstr. 172 81677 München Deutschland Telefon: +49 89 8564 3133 Fax: +49 89 8564-3904 E-Mail: investor.relations@siltronic.com Internet: www.siltronic.com ISIN: DE000WAF3001 WKN: WAF300 Indizes: SDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2192550

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2192550 03.09.2025 CET/CEST