Helvetia erzielt starkes Ergebnis im ersten Halbjahr 2025 und ist mit ihren Finanzzielen auf Kurs

Helvetia hat im ersten Halbjahr 2025 erneut eine sehr gute Leistung gezeigt und die Stärke ihrer diversifizierten Geschäftsbasis unter Beweis gestellt.

Die wichtigsten Kennzahlen des Halbjahresabschlusses 2025:

Die Underlying Earnings stiegen im ersten Halbjahr 2025 um 5.5 Prozent auf CHF 300.8 Mio. (1. Halbjahr 2024: CHF 285.2 Mio.).

Das IFRS-Gruppenergebnis nach Steuern erhöhte sich um 24 Prozent auf CHF 320.1 Mio. (1. Halbjahr 2024: CHF 258.6 Mio.).

Das Geschäftsvolumen kletterte währungsbereinigt um 1.6 Prozent auf CHF 6 960.8 Mio. Den stärksten Impuls lieferte das Nicht-Lebengeschäft mit einem währungsbereinigten Zuwachs von 4 Prozent.

Die Kapitalisierung ist auf hervorragendem Niveau. Die geschätzte SST-Quote liegt per 30. Juni 2025 bei rund 290 Prozent.

«Unsere starke Leistung im ersten Halbjahr 2025 zeigt, dass wir auf gutem Weg sind unsere Finanzziele zu erreichen. Dank unseres diversifizierten Geschäfts sind wir gut positioniert und auch auf unvorhergesehene Ereignisse vorbereitet. Dazu zählte beispielsweise der tragische Erdrutsch im Walliser Dorf Blatten, der sehr deutlich gemacht hat, dass wir von Helvetia für unsere Kundinnen und Kunden da sind, wenn es drauf an kommt», sagt Fabian Rupprecht, Group CEO von Helvetia, zum Halbjahresabschluss 2025. Er ergänzt: «In nächster Zeit steht der geplante Zusammenschluss mit der Baloise im Fokus. Wir sind gut unterwegs und zuversichtlich, dass wir gegen Ende des Jahres 2025 wie geplant zu einem der grössten Versicherer Europas fusionieren werden.»

Helvetia erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2025 Underlying Earnings von CHF 300.8 Mio. und lag damit um 5.5 Prozent über der Vorjahresperiode (1. Halbjahr 2024: CHF 285.2 Mio.). Die bereinigte Eigenkapitalrendite von 14 Prozent liegt im Zielbereich. Wachstumstreiber waren das Nicht-Lebengeschäft und das Nicht-Versicherungsgeschäft. Das Nicht-Lebengeschäft der Gruppe führte erneut die Vorteile der Diversifikation des Portfolios vor Augen. Im Nicht-Versicherungsgeschäft steigerte Helvetia ihre Underlying Earnings verglichen mit dem Vorjahr deutlich. Ursache waren unter anderem gesunkene Kosten und ein starkes Ergebnis im Asset Management nach der Kapitalerhöhung des Helvetia Immobilienfonds. In der Lebensversicherung wuchs der verdiente Anteil der vertraglichen Servicemarge (CSM) als Hauptbestandteil des Ergebnisses um 1 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2024.

Das IFRS-Periodenergebnis im ersten Halbjahr 2025 betrug CHF 320.1 Mio. (1. Halbjahr 2024: CHF 258.6 Mio.). Neben den höheren Underlying Earnings fielen die nicht-operativen Effekte – trotz Restrukturierungskosten im ersten Halbjahr 2025 – deutlich positiv aus, nachdem sie im Vorjahr noch negativ zu Buche schlugen. Das IFRS-Ergebnis enthielt einen positiven Effekt aus Marktfluktuationen aufgrund der starken Performance von Investmentfonds. Hauptgrund für die positive Veränderung gegenüber dem Vorjahr ist, dass Währungseffekte im ersten Halbjahr 2025 positiv ausfielen. Auch positive Neubewertungen von Sachanlagen trugen im ersten Halbjahr 2025 zum erfreulichen Ergebnis bei.

Nicht-Lebengeschäft bleibt primärer Wachstumstreiber

Die Helvetia Gruppe führte im ersten Halbjahr 2025 einen selektiven und disziplinierten Wachstumskurs mit Fokus auf profitable und kapitaleffiziente Geschäftsfelder fort. Das Geschäftsvolumen betrug CHF 6 960.8 Mio. (1. Halbjahr 2024: CHF 6 927.2 Mio.). Zu konstanten Wechselkursen bedeutet dies einen Anstieg um 1.6 Prozent. Gemessen in Schweizer Franken wurde das Wachstum durch die Entwicklung der Wechselkurse negativ beeinflusst und betrug 0.5 Prozent. Die versicherungstechnischen Erträge, die den in der Berichtsperiode verdienten Anteil des Geschäfts widerspiegeln, erhöhten sich zu konstanten Wechselkursen um 3.1 Prozent auf CHF 4 621.3 Mio. (1. Halbjahr 2024: CHF 4 544.4 Mio.).

Wie bereits 2024 war das Nicht-Lebengeschäft der Gruppe mit einem währungsbereinigten Zuwachs des Geschäftsvolumens von 4 Prozent auf CHF 4 509.3 Mio. wichtigster Wachstumstreiber. Ursache ist eine Kombination aus starkem Wachstum in profitablen Sparten und einer umsichtigen Strategie in bestimmten Bereichen, in denen Helvetia in Zukunft nur eine begrenzte Rentabilität erwartet. Währungsbereinigt legte Helvetia in allen Nicht-Leben-Segmenten zu.

Deutliche Verbesserung durch technische Profitabilität

Im Nicht-Lebengeschäft erzielte Helvetia im ersten Halbjahr 2025 Underlying Earnings von CHF 193.4 Mio. (1. Halbjahr 2024: CHF 185.2 Mio.). Der Anstieg resultiert aus einem deutlich höheren operativen versicherungstechnischen Ergebnis, das sowohl auf eine deutlich bessere zugrundeliegende versicherungstechnische Entwicklung als auch auf einen höheren Beitrag aus der Vorjahresentwicklung zurückzuführen ist. Während das Geschäft in der Schweiz durch das tragische Ereignis in Blatten erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurde, kam die Diversifikation dem Portfolio insgesamt erneut zugute.

Aus diesen Gründen verbesserte sich auch die Combined Ratio der Gruppe auf 93.3 Prozent (1. Halbjahr 2024: 94.5 Prozent). Positiv wirkt sich dies vor allem auf den Schadensatz, aber auch auf den Kostensatz aus, der sich leicht auf 27 Prozent verbesserte (1. Halbjahr 2024: 27.1 Prozent).

Lebengeschäft bleibt stabil

Das operative versicherungstechnische Ergebnis im Lebengeschäft erhöhte sich deutlich, da der verdiente Anteil der vertraglichen Servicemarge (CSM) stieg und diverse negative Vertragseffekte durch Modelländerungen und geänderte Annahmen im Vorjahr wegfielen.

Das Neugeschäftsvolumen im Bereich Leben entwickelte sich erfreulich, und Helvetia steigerte dieses um 12.5 Prozent mit einer Neugeschäftsmarge, die auf dem attraktiven Vorjahresniveau von 4.9 Prozent verharrt. Helvetia ist sowohl im Kollektiv- als auch im Einzel-Lebengeschäft gewachsen, insbesondere in der Schweiz und in Deutschland, Italien und Österreich (GIAM).

Der Bestand der vertraglichen Servicemarge und damit die erwarteten zukünftigen Gewinne nahmen im ersten Halbjahr 2025 um 1 Prozent auf CHF 4 404.4 Mio. zu (31. Dezember 2024: CHF 4 362.9 Mio.).Dabei überwogen das profitable in der Berichtsperiode gezeichnete Neugeschäft und der erwartete Beitrag des Versicherungsbestandes den verdienten Anteil der vertraglichen Servicemarge geringfügig.

Deutliche Verbesserung im Nicht-Versicherungsgeschäft

Die Underlying Earnings aus dem Nicht-Versicherungsgeschäft steigerten sich gegenüber der Vorjahresperiode deutlich auf CHF -24.9 Mio. (1. Halbjahr 2024: CHF -37.6 Mio.). Haupttreiber war der Posten Übrige operative Positionen. Auch geringere Kosten und ein starkes Ergebnis im Bereich Asset Management hatten Einfluss.

Hervorragende Kapitalisierung

Die SST-Quote per 30. Juni 2025 dürfte geschätzt rund 290 Prozent betragen und damit mit den starken 288 Prozent vergleichbar sein, die per 31. Dezember 2024 ausgewiesen wurden. Entsprechend bleibt die Helvetia Gruppe aussergewöhnlich gut kapitalisiert.

Auf Kurs bezüglich der Finanzziele

Der geplante Zusammenschluss mit Baloise kann im nächsten Jahr zur Bekanntgabe neuer Ziele führen. Momentan bleibt der Fokus aber auf dem eigenständigen aktuellen Strategieplan von Helvetia. Die im Dezember 2024 definierte Strategie sowie die Integration in Spanien laufen nach Plan. Helvetia geht davon aus, dass die Integration in Spanien und der geplante Zusammenschluss mit Baloise bis Jahresende endgültig behördlich genehmigt werden. Die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2025 stimmen Helvetia zuversichtlich, ihre Finanzziele zu erreichen, darunter das Wachstum der zugrunde liegenden jährlichen Wachstumsrate des bereinigten Gewinns pro Aktie von 9 bis 11 Prozent und die Erhöhung der Dividende.

Über die Helvetia Gruppe

Helvetia Versicherungen mit Sitz in St. Gallen hat sich seit 1858 zu einer erfolgreichen internationalen Versicherungsgruppe mit starken Schweizer Wurzeln, über 14 000 Mitarbeitenden (FTE) und mehr als 6.7 Millionen Kundinnen und Kunden entwickelt. Seit jeher ist Helvetia für ihre Kundinnen und Kunden da, wenn es darauf ankommt.

In den Segmenten Schweiz, Spanien und GIAM (German, Italian and Austrian Markets) positioniert sich Helvetia als Local Customer Champion und begleitet die Kundinnen und Kunden ein Leben lang als bevorzugte Anbieterin. Zudem liegt ein Schwerpunkt von Helvetia auf dem schnell wachsenden Segment der Kundinnen und Kunden über 50. In allen Segmenten und insbesondere im Segment Specialty Markets strebt Helvetia als Global Specialist Wachstum im internationalen Specialty-Lines-Geschäft und in der Rückversicherung an. Dank schlanker und flexibler Strukturen kann Helvetia sich in einem zyklischen Geschäft auf die Profitabilität fokussieren. Gleichzeitig nutzt Helvetia ihr Know-how in ihren europäischen Retailmärkten, um KMU-Kunden Specialty-Lösungen anzubieten.

Bei einem Geschäftsvolumen von CHF 11.6 Mrd. erzielte Helvetia im Geschäftsjahr 2024 Underlying Earnings von CHF 528.5 Mio. und ein IFRS-Periodenergebnis von CHF 502.4 Mio. Die Aktie der Helvetia Holding AG wird an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gehandelt.

