EQS-CMS: Talanx Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Talanx Aktiengesellschaft / Information zum Aktienrückkaufprogramm
08.09.2025 / 14:02 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Information zum Aktienrückkaufprogramm

08.09.2025

Talanx Aktiengesellschaft
WKN: TLX100
ISIN: DE000TLX1005

Im Zeitraum vom 01.09.2025 bis einschließlich 04.09.2025 wurden insgesamt 29.546 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufs der Talanx Aktiengesellschaft erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

DatumZurückgekaufte Aktien (Stück)Durchschnittspreis (EUR)Kurswert gesamt (EUR)
01.09.20256.500116,40756.598,90
02.09.20256.500114,25742.628,20
03.09.20256.500110,91720.930,30
04.09.202510.046112,431.129.437,70

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht. https://www.talanx.com/de/investor_relations/aktie/aktienrueckkaufprogramm

Im Zeitraum vom 18. August 2025 bis einschließlich 04. September 2025 wurden damit insgesamt 94.546 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Talanx Aktiengesellschaft erworben. Das Aktienrückkaufprogramm ist damit abgeschlossen.

Der Erwerb der Aktien der Talanx Aktiengesellschaft erfolgt durch eine von der Talanx Aktiengesellschaft beauftragte Bank ausschließlich über die Börse (Xetra).

Kontakt:

Bernd Sablowsky

Leiter Investor Relations

HDI-Platz 1

30659 Hannover

Tel: 0511/3747 2793

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Talanx Aktiengesellschaft
HDI-Platz 1
30659 Hannover
Deutschland
Internet:www.talanx.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2194374 08.09.2025 CET/CEST

Talanx

