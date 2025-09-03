Maschinenbauer profitieren von Auslandsbestellungen

Düsseldorf (Reuters) - Die deutschen Maschinenbauer haben dank eines stärkeren Auslandsgeschäfts im Juli mehr Aufträge verbucht.

Die Bestellungen seien gegenüber dem Vorjahresmonat um vier Prozent gestiegen, teilte der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) am Mittwoch mit. Impulse seien dabei ausschließlich aus den Nicht-Euro-Ländern gekommen. Hier hätten die Aufträge um zehn Prozent zugelegt. Dadurch seien die Auslandsbestellungen insgesamt um sieben Prozent gestiegen. Das Inlandsgeschäft und die Auftragseingänge aus den Euro-Partnerländern verharrten allerdings auf Vorjahresniveau.

"Insgesamt bleibt die Dynamik im laufenden Jahr nach sieben Monaten mit einem Auftragsplus von zwei Prozent verhalten", sagte VDMA-Chefvolkswirt Johannes Gernandt. Hier spiele die Verunsicherung durch die aggressive Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump eine Rolle. Aber auch der anhaltende Reformstau in Deutschland und Europa lähme die Investitionen.

