Original-Research: FamiCord AG (von Montega AG): Halten (zuvor: Kaufen)

^ Original-Research: FamiCord AG - von Montega AG 03.09.2025 / 10:03 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu FamiCord AG Unternehmen: FamiCord AG ISIN: DE000A0BL849 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten (zuvor: Kaufen) seit: 02.09.2025 Kursziel: 7,50 EUR (zuvor: 6,50 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA HIT-Feedback: Fokus auf Kerngeschäft begrüßenswert - gute Performance nun weitgehend im Kurs reflektiert Die FamiCord AG hat vergangene Woche ihre Zahlen für das zweite Quartal 2025 veröffentlicht und diese im Rahmen der Hamburger Investorentage präsentiert. Parallel zur kürzlich vermeldeten Übernahme der Mehrheitsanteile in Tschechien und der Slowakei hat das Unternehmen den erneuten Fokus auf das Kerngeschäft - die Einlagerung von biologischem Material - bekräftigt, was wir ausdrücklich begrüßen. [Tabelle] Der Umsatz lag mit 21,5 Mio. EUR im Rahmen unserer Erwartungen. Erneut zeigt sich die starke Marktposition und Preissetzungsmacht des Unternehmens: Trotz rückläufiger Geburtenraten in Deutschland (Jan-Mai: -7,1 %) konnte FamiCord den Gruppenumsatz zweistellig steigern. Besonders in Osteuropa ist nach Angaben des Unternehmens wieder ein spürbares Wachstumsmomentum erkennbar, unterstützt durch die Einführung der Plazenta-Banking-Option in Polen und Rumänien, die im Jahresverlauf auf weitere Länder ausgeweitet wird. Das EBITDA blieb im zweiten Quartal hinter unseren Erwartungen zurück. Zwar berichtet FamiCord die Kennzahl nur für die fortgeführten Geschäftsbereiche, wodurch ca. 0,5 Mio. EUR an Belastungen bereinigt wurden. Wesentlicher Grund für die Abweichung waren jedoch außerordentliche Aufwendungen im Zuge der Übernahmen in Tschechien und der Slowakei sowie einmalige Zusatzkosten in zentralen Bereichen. Wir sehen die Kostenbasis daher nicht als repräsentativ für die Folgequartale. Ausblick bestätigt - Prognosen angehoben: Auf dem HIT bekräftigte das Unternehmen seine Jahresziele am oberen Ende der Bandbreite. Wir halten diese für gut erreichbar, da im zweiten Halbjahr neben der Entlastung durch den CAR-T-Rückzug auch die Konsolidierung der neuen Einheiten unterstützen dürfte. Zudem dürfte der sukzessive Rollout des Plazenta-Bankings positiv wirken. Dieses Produkt weist eine deutlich höhere Marktakzeptanz sowohl beim medizinischen Fachpersonal als auch bei Endkunden auf. Zwar gestalten sich die Zulassungsverfahren in den einzelnen Ländern aufwändig, sie schaffen jedoch zugleich relevante Markteintrittsbarrieren. Entsprechend haben wir unsere Prognosen für 2025 ff. angehoben. Fazit: Der strategische Fokus auf das Kerngeschäft ist aus unserer Sicht der richtige Schritt. Auch wenn Q2 leicht hinter den Erwartungen blieb, ist die Ergebnisentwicklung solide und sollte sich mit dem stärkeren Fokus weiter verbessern. Nach dem deutlichen Kursanstieg der vergangenen Wochen sehen wir das Potenzial aktuell weitgehend eingepreist. Wir stufen die Aktie daher mit einem neuen Kursziel von 7,50 EUR (zuvor: 6,50 EUR) auf 'Halten' zurück, würden aber Kursrücksetzer als klare Kaufgelegenheit sehen. 