Original-Research: FamiCord AG (von Montega AG): Halten (zuvor: Kaufen)

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: FamiCord AG - von Montega AG

03.09.2025 / 10:03 CET/CEST
Einstufung von Montega AG zu FamiCord AG

     Unternehmen:               FamiCord AG
     ISIN:                      DE000A0BL849

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Halten (zuvor: Kaufen)
     seit:                      02.09.2025
     Kursziel:                  7,50 EUR (zuvor: 6,50 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Tim Kruse, CFA

HIT-Feedback: Fokus auf Kerngeschäft begrüßenswert - gute Performance nun
weitgehend im Kurs reflektiert

Die FamiCord AG hat vergangene Woche ihre Zahlen für das zweite Quartal 2025
veröffentlicht und diese im Rahmen der Hamburger Investorentage präsentiert.
Parallel zur kürzlich vermeldeten Übernahme der Mehrheitsanteile in
Tschechien und der Slowakei hat das Unternehmen den erneuten Fokus auf das
Kerngeschäft - die Einlagerung von biologischem Material - bekräftigt, was
wir ausdrücklich begrüßen.

[Tabelle]

Der Umsatz lag mit 21,5 Mio. EUR im Rahmen unserer Erwartungen. Erneut zeigt
sich die starke Marktposition und Preissetzungsmacht des Unternehmens: Trotz
rückläufiger Geburtenraten in Deutschland (Jan-Mai: -7,1 %) konnte FamiCord
den Gruppenumsatz zweistellig steigern. Besonders in Osteuropa ist nach
Angaben des Unternehmens wieder ein spürbares Wachstumsmomentum erkennbar,
unterstützt durch die Einführung der Plazenta-Banking-Option in Polen und
Rumänien, die im Jahresverlauf auf weitere Länder ausgeweitet wird.

Das EBITDA blieb im zweiten Quartal hinter unseren Erwartungen zurück. Zwar
berichtet FamiCord die Kennzahl nur für die fortgeführten Geschäftsbereiche,
wodurch ca. 0,5 Mio. EUR an Belastungen bereinigt wurden. Wesentlicher Grund
für die Abweichung waren jedoch außerordentliche Aufwendungen im Zuge der
Übernahmen in Tschechien und der Slowakei sowie einmalige Zusatzkosten in
zentralen Bereichen. Wir sehen die Kostenbasis daher nicht als repräsentativ
für die Folgequartale.

Ausblick bestätigt - Prognosen angehoben: Auf dem HIT bekräftigte das
Unternehmen seine Jahresziele am oberen Ende der Bandbreite. Wir halten
diese für gut erreichbar, da im zweiten Halbjahr neben der Entlastung durch
den CAR-T-Rückzug auch die Konsolidierung der neuen Einheiten unterstützen
dürfte. Zudem dürfte der sukzessive Rollout des Plazenta-Bankings positiv
wirken. Dieses Produkt weist eine deutlich höhere Marktakzeptanz sowohl beim
medizinischen Fachpersonal als auch bei Endkunden auf. Zwar gestalten sich
die Zulassungsverfahren in den einzelnen Ländern aufwändig, sie schaffen
jedoch zugleich relevante Markteintrittsbarrieren. Entsprechend haben wir
unsere Prognosen für 2025 ff. angehoben.

Fazit: Der strategische Fokus auf das Kerngeschäft ist aus unserer Sicht der
richtige Schritt. Auch wenn Q2 leicht hinter den Erwartungen blieb, ist die
Ergebnisentwicklung solide und sollte sich mit dem stärkeren Fokus weiter
verbessern. Nach dem deutlichen Kursanstieg der vergangenen Wochen sehen wir
das Potenzial aktuell weitgehend eingepreist. Wir stufen die Aktie daher mit
einem neuen Kursziel von 7,50 EUR (zuvor: 6,50 EUR) auf 'Halten' zurück,
würden aber Kursrücksetzer als klare Kaufgelegenheit sehen.




2192556 03.09.2025 CET/CEST

