Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Autokraten-Gipfel in China

dpa-AFX · Uhr

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Autokraten-Gipfel in China:

"Unter diesen Umständen muss die EU, die oft erfolgreich auf wirtschaftliche Globalisierung gesetzt hat, aufpassen, dass sie nicht von den Machtgelüsten der Hochgerüsteten marginalisiert wird. Die Kakophonie, mit der sie die Gegenwehr versucht, ist da wenig hilfreich, ebenso wie die zähen Entscheidungsprozesse."/DP/jha

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Diageo, Pernod-Ricard und Co.
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?31. Aug. · onvista
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?
Kolumne von Stefan Riße
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben30. Aug. · Acatis
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben
Trading-Impuls
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen27. Aug. · onvista
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden