Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Autokraten-Gipfel in China
dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Autokraten-Gipfel in China:
"Unter diesen Umständen muss die EU, die oft erfolgreich auf wirtschaftliche Globalisierung gesetzt hat, aufpassen, dass sie nicht von den Machtgelüsten der Hochgerüsteten marginalisiert wird. Die Kakophonie, mit der sie die Gegenwehr versucht, ist da wenig hilfreich, ebenso wie die zähen Entscheidungsprozesse."/DP/jha
