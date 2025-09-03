ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Erholung dank sinkender Anleiherenditen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die zuletzt schwächelnden europäischen Aktienmärkte haben sich am Mittwoch etwas stabilisiert. Nach dem jüngsten Rücksetzer griffen Investoren wieder zu, allerdings mit Vorsicht. Begünstigt wurden die Börsen von den wieder fallenden Renditen bei Anleihen. Vor allem der Rückgang bei französischen Staatspapieren sorgte für etwas Entspannung. Der Renditeanstieg wegen der hohen Staatsverschuldung Frankreichs hatte die Aktienkurse zuletzt belastet.

Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer für die Eurozone stieg um 0,64 Prozent auf 5.325,01 Punkte. Tags zuvor war der Index auf den tiefsten Stand seit knapp vier Wochen abgerutscht.

Auch außerhalb der Eurozone standen die Signale zur Wochenmitte auf eine Erholung. So ging es mit dem Schweizer SMI um 0,92 Prozent auf genau 12.200 Punkte hoch. Der britische FTSE 100 gewann 0,67 Prozent auf 9177,99 Punkte.

Im marktbreiten Stoxx Europe 600 , der am Vortag nur Verlierer ausgewiesen hatte, überwogen am Mittwoch klar die Gewinner: Von 19 Sektoren schlossen 14 mit Aufschlägen. Ganz vorn lagen die Pharmawerte .

Der Technologiesektor legte ebenfalls zu, was auch positiv aufgenommenen Nachrichten zum US-Internetriesen Google geschuldet sein dürfte. Die Aktien des Mutterkonzerns Alphabet legten an der Nasdaq kräftig zu, nachdem ein lange erwartetes Gerichtsurteil die von der US-Regierung geforderte Zerschlagung des Konzerns verworfen hat. Demnach soll Google nicht gezwungen werden, sich vom Webbrowser Chrome und dem Mobil-Betriebssystem Android zu trennen. Die Regierung sei mit ihren Forderungen zu weit gegangen, entschied der zuständige Richter in Washington.

Zu den Verlierern unter Europas Sektoren zählten die Versicherer . Hier bestimmen seit dem Rekordhoch vor fast zwei Wochen Gewinnmitnahmen das Bild. Ein ähnliches Bild zeigten die Aktien des Branchenvertreters Swiss Life , die nach Halbjahreszahlen als Schlusslicht im Schweizer SMI-Index gut ein Prozent einbüßten./bek/nas