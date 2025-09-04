Aktien New York Schluss: Fallende US-Renditen schieben Aktien an

NEW YORK (dpa-AFX) - Erneut sinkende Renditen im Handel mit US-Staatsanleihen haben den Aktienbörsen in den USA am Donnerstag Auftrieb gegeben. Nach einem verhaltenen Start legte der Leitindex Dow Jones Industrial kontinuierlich zu und ging mit einem Plus von 0,77 Prozent auf 45.621,29 Punkte aus dem Handel.

Vor dem mit Spannung erwarteten Arbeitsmarktbericht für August am Freitag kauften Investoren wie schon am Mittwoch US-Staatspapiere. Im Gegenzug fiel die Verzinsung zehnjähriger Bonds auf den niedrigsten Stand seit Anfang Mai. Zeichnen die Daten zur Beschäftigung in den USA im August das Bild eines sich verschlechternden Arbeitsmarkt, dürfte das den Druck auf die US-Notenbank Fed erhöhen, die Zinsen zu senken. Davon dürften Aktien profitieren.

Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,93 Prozent auf 23.633,01 Zähler und der marktbreite S&P 500 legte um 0,83 Prozent auf 6.502,08 Punkte zu./bek/nas