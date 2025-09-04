Werbung ausblenden

Aktien New York Schluss: Fallende US-Renditen schieben Aktien an

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Erneut sinkende Renditen im Handel mit US-Staatsanleihen haben den Aktienbörsen in den USA am Donnerstag Auftrieb gegeben. Nach einem verhaltenen Start legte der Leitindex Dow Jones Industrial kontinuierlich zu und ging mit einem Plus von 0,77 Prozent auf 45.621,29 Punkte aus dem Handel.

Vor dem mit Spannung erwarteten Arbeitsmarktbericht für August am Freitag kauften Investoren wie schon am Mittwoch US-Staatspapiere. Im Gegenzug fiel die Verzinsung zehnjähriger Bonds auf den niedrigsten Stand seit Anfang Mai. Zeichnen die Daten zur Beschäftigung in den USA im August das Bild eines sich verschlechternden Arbeitsmarkt, dürfte das den Druck auf die US-Notenbank Fed erhöhen, die Zinsen zu senken. Davon dürften Aktien profitieren.

Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,93 Prozent auf 23.633,01 Zähler und der marktbreite S&P 500 legte um 0,83 Prozent auf 6.502,08 Punkte zu./bek/nas

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
N
NEW YORK

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Siemens Energy-Aktie: Neue Rekorde oder Rücksetzer?gestern, 14:47 Uhr · onvista
Diageo, Pernod-Ricard und Co.
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?31. Aug. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben30. Aug. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden