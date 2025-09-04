Die Aktienkonferenz für Schweizer Small und Mid Caps findet am 17. und 18. September 2025 statt: Investora Zürich: Anmeldung bis spätestens 12. September über diesen Link

Zürich, 4. September 2025 – Am 17. und 18. September 2025 begrüssen wir die Managements von 34 an der SIX kotierten Small und Mid Caps und das interessierte Anlegerpublikum in den Räumlichkeiten von THE HALL in Zürich-Stettbach zur 13. Investora. Alle Informationen und den Zugang zur Anmeldung zur diesjährigen Aktienkonferenz finden Sie unter www.investora.ch .

Bei den in zwei parallel geführten Tracks stattfindenden Präsentationen und moderierten Q&As erhalten Investoren spannende Einsichten in Geschäftsmodell, Strategie, Projekte und die aktuellen Finanzzahlen der teilnehmenden Unternehmen. Es ist wiederum gelungen, eine breite Auswahl an Gesellschaften aus verschiedenen Branchen für die Investora zu gewinnen:

• Industrie: Bossard, Interroll, Phoenix Mecano, StarragTornos • Technologie & Telekommunikation: Cicor, Landis+Gyr Group, Mobilezone, TX Group • Gesundheit: Aevis Victoria, Coltene, Curatis, DocMorris, HBM Healthcare, Kuros Biosciences, Newron Pharmaceuticals, SKAN Group, Tecan Group • Bau und Bautechnologie: Arbonia, Burkhalter, Implenia, Meier Tobler • Immobilien: Cham Swiss Properties, Intershop, Mobimo, PLAZZA • Finanzdienstleistungen: Banque Cantonale de Genève, Cembra, Liechtensteinische Landesbank, Luzerner Kantonalbank, Valiant • Dienstleistungen: DKSH, lastminute.com • Weitere: CPH Group, Titlis Bergbahnen



Das Programm steht hier zum Download bereit.



Weitere Höhepunkte bilden eine fundierten Keynote sowie zwei hochkarätig besetzte Roundtables:

• Keynote «Marktperspektiven» mit Gerhard Schwarz (Head of Equity Strategy, Baader Bank) • Roundtable «Informieren – Diskutieren – Reklamieren: Aktionär und Gesellschaft im Austausch» mit Reto Janser (CFO Orell Füssli) und Emanuel Dettwiler (Kellerhals Carrard), Moderation: Edwin van der Geest (Dynamics Group) • Roundtable «Active Ownership» mit Fabian Rauch (Spectrum Entrepreneurial Ownership), Michael Maag & Martin Gamper (Alantra), Luca Bianchi (Kellerhals Carrard), Moderation: Lea Fäh (Finanz und Wirtschaft)



Am 17. September 2025, ab 18:00 Uhr, findet der traditionelle Networking-Apéro statt, der von einer Weinauswahl unseres Partners Denz Weine begleitet wird.

Melden Sie sich hier an – am 12. September 2025, 12:00 Uhr, ist Anmeldeschluss. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Geschäftsstelle Investora Zürich

Tina Seyffer, Thomas Balmer, Christian Wolf

043 268 32 20, investora@dynamicsgroup.ch

Folgen Sie uns auf LinkedIn.