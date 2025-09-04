EQS-DD: JOST Werke SE: Dirk Hanenberg, Kauf

Werbung ausblenden

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

04.09.2025 / 14:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Dirk
Nachname(n):Hanenberg

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

JOST Werke SE

b) LEI

529900G977BSS7DATK68 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000JST4000

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
48,00 EUR90.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
48,0000 EUR90.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

04.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

