EQS-News: Diginex gibt Einstieg in die Verifizierung von Nachhaltigkeitsprojekten für digitale Vermögenswerte bekannt; Unterzeichnung einer strategischen Allianz mit BlockRidge

EQS-News: Diginex Limited / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Kryptowährung / Blockchain

Diginex gibt Einstieg in die Verifizierung von Nachhaltigkeitsprojekten für digitale Vermögenswerte bekannt; Unterzeichnung einer strategischen Allianz mit BlockRidge



04.09.2025 / 08:59 CET/CEST

LONDON, 4. September 2025 – Diginex Limited (NASDAQ: DGNX) („Diginex“), ein führender Anbieter von RegTech-Lösungen für Nachhaltigkeit, und Valuit Technology Delaware LLC (im Folgenden „BlockRidge“), ein führender Anbieter von Tokenisierung und Infrastruktur für digitale Vermögenswerte, gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, deren Ziel es ist, robuste ESG-Kennzahlen (Environmental, Social and Governance) in tokenisierte Wertpapiere und reale Vermögenswerte zu integrieren. Diese Kooperation markiert die Expansion von Diginex in einen neuen Bereich, der die Überprüfung von Nachhaltigkeitsprojekten im Bereich der digitalen Vermögenswerte umfasst und eine verbesserte Compliance, Transparenz und Risikominderung für Blockchain-basierte Anlageprodukte ermöglicht.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Diginex BlockRidge Zugang zu seinem Portfolio an ESG-SaaS-Lösungen und Beratungsdienstleistungen gewähren, darunter diginexESG für die konforme Berichterstattung gemäß globalen Rahmenwerken wie GRI, SASB und TCFD, diginexLUMEN für die Bewertung und Verbesserung von Risiken in der Lieferkette und diginexADVISORY für die Erstellung maßgeschneiderter Rahmenwerke, die Auswahl von KPIs und die Festlegung von Zielen. BlockRidge wird diese Tools nutzen, um die Nachhaltigkeitsprüfung in seine Tokenisierungsplattformen zu integrieren und so die Ausgabe, Verwaltung und den Handel von tokenisierten Vermögenswerten wie digitalen Anleihen, Private Equity und umsatzgenerierenden Unternehmen in Blockchain-Netzwerken wie Ethereum und Base zu unterstützen.

„Diese Partnerschaft ist ein entscheidender Schritt für Diginex, da wir in den sich schnell entwickelnden Sektor der digitalen Vermögenswerte eintreten, in dem die Überprüfung der Nachhaltigkeit für das Vertrauen der Anleger und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften immer wichtiger wird“, sagte Mark Blick, CEO von Diginex. „Durch die Kooperation mit BlockRidge demokratisieren wir den Zugang zu intelligenter ESG-Technologie und helfen Blockchain-Unternehmen wie BlockRidge, nicht nur globale Standards zu erfüllen, sondern Nachhaltigkeit zu einem Wettbewerbsvorteil im Bereich der tokenisierten Finanzierung zu machen.“

Der Schwerpunkt der Zusammenarbeit liegt auf der Überprüfung von Nachhaltigkeitsangaben für Projekte im Bereich digitale Vermögenswerte, einschließlich CO2-Verifizierung, ESG-Bewertungen und der Prüfung von Nachhaltigkeitsberichten. Dadurch wird sichergestellt, dass tokenisierte Angebote durch überprüfbare Daten gestützt werden, versteckte Risiken in Lieferketten angegangen werden und transparente, widerstandsfähige Investitionsmöglichkeiten gefördert werden. Die Vereinbarung hat eine anfängliche Laufzeit von zwei Jahren mit Verlängerungsoptionen und umfasst laufende Berichterstattung, Verifizierungsdienste und projektbezogene Beratungsleistungen.

Raj Brahmbhatt, Mitbegründer und CEO von BlockRidge, fügte hinzu: „Die Integration der hochmodernen ESG-Tools von Diginex in unser Tokenisierungs-Ökosystem wird unsere Kunden – von Family Offices bis hin zu Vermögensverwaltungsgesellschaften – in die Lage versetzen, digitale Vermögenswerte zu schaffen und zu handeln, die nicht nur sicher und konform sind, sondern auch mit nachhaltigen Praktiken im Einklang stehen. Diese Kooperation schlägt eine Brücke zwischen traditioneller Finanzierung und Blockchain-Innovation und erschließt das Potenzial verifizierbarer Daten zu Umwelt- und Sozialverantwortung, die mit digitalen Vermögenswerten verbunden sind.“

Die Partnerschaft unterstreicht die zunehmende Überschneidung von Blockchain-Technologie und Nachhaltigkeit, da institutionelle Anleger zunehmend nachprüfbare ESG-Daten in digitalen Vermögensportfolios verlangen. Durch die Kombination der Expertise von Diginex im Bereich Nachhaltigkeitskonformität mit der Infrastruktur von BlockRidge wollen die Parteien neue Branchenstandards für verantwortungsvolle Tokenisierung setzen.

Über Diginex

Diginex Limited (NASDAQ: DGNX; ISIN KYG286871044), mit Hauptsitz in London, ist ein nachhaltiges RegTech-Unternehmen, das Unternehmen und Regierungen dabei unterstützt, die Datenerfassung und Berichterstattung in den Bereichen ESG, Klima und Lieferkette zu optimieren. Das Unternehmen nutzt Blockchain-, KI-, maschinelles Lernen und Datenanalysetechnologien, um Veränderungen voranzutreiben und die Transparenz in der regulatorischen Berichterstattung von Unternehmen und im Bereich der nachhaltigen Finanzierung zu erhöhen. Die Produkte und Dienstleistungen von Diginex ermöglichen es Unternehmen, Nachhaltigkeitsdaten über eine benutzerfreundliche Software zu erfassen, auszuwerten und zu teilen.

Die preisgekrönte ESG-Plattform von Diginex unterstützt 19 globale Rahmenwerke, darunter GRI (die „Global Reporting Initiative“), SASB (das „Sustainability Accounting Standards Board“) und TCFD (die „Task Force on Climate-related Financial Disclosures“). Kunden profitieren von einer umfassenden Unterstützung, die von Wesentlichkeitsbewertungen und Datenmanagement bis hin zur Einbindung von Interessengruppen, der Erstellung von Berichten und einem ESG-Rating-Support-Service reicht.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://www.diginex.com

Über BlockRidge Inc.

BlockRidge definiert die Landschaft der Finanzierung neu, indem es traditionelle Investmentbanking-Praktiken mit Blockchain-Technologie verbindet. BlockRidge richtet sich an Family Offices, Venture-Capital-Gesellschaften, Private-Equity-Fonds und Einzelinvestoren und bietet eine umfassende Infrastruktur für digitale Wertpapiere. Durch Partnerschaften mit Börsen und Institutionen gewährleistet das Unternehmen die Einhaltung von Vorschriften, Transparenz und Effizienz bei der Ausgabe und dem Handel mit digitalen Vermögenswerten.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens:

https://www.blockridge.com/

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten und basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich nach Ansicht des Unternehmens auf seine Finanzlage, seine Betriebsergebnisse, seine Geschäftsstrategie und seinen Finanzbedarf auswirken könnten. Investoren können diese zukunftsgerichteten Aussagen an Wörtern oder Ausdrücken wie "glaubt", "hofft", "erwartet", "antizipiert", "schätzt", "projiziert", "beabsichtigt", "plant", "wird", "würde", "sollte", "könnte", oder ähnlichen Ausdrücken erkennen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um sie an spätere Ereignisse oder Umstände oder an geänderte Erwartungen anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und das Unternehmen warnt die Anleger davor, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen können, und ermutigt die Anleger, andere Faktoren zu prüfen, die sich auf die zukünftigen Ergebnisse auswirken können, die in den Unterlagen des Unternehmens bei der SEC offengelegt werden.

Diginex

Investor Relations

E-Mail: ir@diginex.com



IR-Kontakt – Europa

Anna Höffken

Kirchhoff Consul

Telefon: +49.40.609186.0

E-Mail: diginex@kirchhoff.de



IR-Kontakt – USA

Jackson Lin

Lambert by LLYC

Telefon: +1 (646) 717-4593

E-Mail: jian.lin@llyc.global



IR-Kontakt – Asien

Shelly Cheng

Strategic Financial Relations Ltd.

Telefon: +852 2864 4857

E-Mail: sprg_diginex@sprg.com.hk

