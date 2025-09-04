Werbung ausblenden
NVIDIA Corp. - Risikomanagement: was schief gehen kann

HSBC · Uhr
KI
HSBC Daily Trading

Risikomanagement: was schief gehen kann

Mit Hilfe des Blicks auf die Charts lassen sich nicht nur Kursziele nach Norden bestimmen, sondern vielmehr auch Risikomarken bzw. Stop Loss-Level auf der Unterseite definieren. Ein gutes Beispiel für diese These stellt aktuell die Nvidia-Aktie dar. Doch der Reihe nach: Seit Anfang April hat der Technologietitel eine absolute Bilderbuchentwicklung genommen – inklusive einer Kursverdopplung binnen kürzester Zeit. Seit Juli stechen nun die verschiedenen Hochs bei 184 USD sowie die letztlich nur noch seitwärts gerichtete Kursbewegung hervor. Damit diese Entwicklung in Zukunft nicht in eine Topbildung umschlägt, gilt es, das Korrekturtief vom 20. August bei 168,80 USD nicht zu unterschreiten. Ansonsten ergibt sich aus der vorliegenden oberen Umkehr ein rechnerisches Abschlagspotential von rund 15 USD, welches ausreichen würde, um die alten Ausbruchsmarken und Hochpunkte vom Jahreswechsel 2024/25 bei 153 USD zurückzutesten. Als zusätzlich mahnenden Zeigefinger begreifen wir den MACD, denn im Verlauf des Trendfolgers liegt bereits jetzt eine Topbildung vor. Per Saldo gilt es also, die Schlüsselmarke bei 168 USD unbedingt zu verteidigen.

NVIDIA Corp. (Daily)

Chart NVIDIA Corp.
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart NVIDIA Corp.

Chart NVIDIA Corp.
Quelle: LSEG, tradesignal²



Nvidia

