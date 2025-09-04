US-Börsen bewegen sich vor Arbeitsmarktdaten kaum

Einen Tag vor mit Spannung erwarteten Arbeitsmarktdaten sind die US-Aktienmärkte am Donnerstag in den Stillstand übergegangen. Der Dow Jones Industrial, der schon am Vortag auf der Stelle getreten war, lag im frühen Handel mit 0,08 Prozent moderat im Plus bei 45.308 Punkten.

Der Arbeitsmarktbericht für August könnte weiteren Aufschluss über die Geldpolitik der US-Notenbank Fed geben. Mitte September steht die nächste Fed-Sitzung auf der Agenda. Derzeit gilt es am Markt als nahezu ausgemacht, dass die Währungshüter erstmals im laufenden Jahr den Leitzins senken werden - allerdings nur moderat, während US-Präsident Donald Trump seit Monaten deutliche Zinssenkungen fordert.

Der technologielastige Nasdaq 100 und der marktbreite S&P 500, die am Vortag zulegen konnten, bewegten sich ebenfalls kaum. Der Nasdaq 100 trat mit 23.424 Zählern quasi auf der Stelle. Der S&P 500 lag mit 0,2 Prozent leicht im Plus bei 6.460 Punkten.

Quartalsergebnisse bewegen Einzelwerte

Geschäftszahlen und Ausblicke einiger Unternehmen sorgten für deutliche Kursausschläge. Ein enttäuschendes Umsatzziel für das laufende Quartal brockte den Aktien von Salesforce einen Rücksetzer von fast acht Prozent ein. Dass der auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) fokussierte Unternehmenssoftware-Spezialist im abgelaufenen Quartal besser als erwartet abschnitt, fiel weniger ins Gewicht.

Die Papiere von HP Enterprise stiegen um 3,2 Prozent. Die Anleger gewichteten den überraschend guten Quartalsgewinn des IT-Unternehmens offenbar höher als einen mäßigen Ergebnisausblick.

Die Anteilsscheine von Ciena schnellten um 23 Prozent nach oben auf ein Hoch seit 2001. Der Netzwerkausrüster für die Telekombranche überraschte sowohl mit dem Quartalsbericht als auch mit dem Umsatzziel für das laufende Quartal positiv.

Die Modekette American Eagle Outfitters profitierte zuletzt von einer Werbekampagne mit der Schauspielerin Sydney Sweeney. Der Absatz übertraf im zweiten Quartal die Erwartungen. Die Aktie schoss daraufhin um mehr als 30 Prozent nach oben.

Aktien von Texas Instruments büßten sechs Prozent ein. Der Halbleiterhersteller präsentierte sich auf einer Investorenveranstaltung der Investmentbank Citigroup.