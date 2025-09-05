Dax-Anleger fahren vor US-Arbeitsmarktdaten auf Sicht

Frankfurt (Reuters) - In Erwartung richtungsweisender US-Arbeitsmarktdaten haben sich die Dax-Anleger am Freitag behutsam vorangetastet.

Der deutsche Leitindex gewann am Morgen 0,2 Prozent auf 23.805 Punkte und folgte damit den Kursgewinnen an der Wall Street. Für gute Stimmung an den Börsen dies- und jenseits des Atlantiks sorgt die Aussicht auf eine geldpolitische Lockerung der US-Notenbank Fed im September. Ein mauer Arbeitsmarktbericht würde die Tür für sinkende Zinsen in den USA Experten zufolge weit aufmachen. Von Reuters befragte Ökonomen stellen sich im Mittel darauf ein, dass die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft um 75.000 gestiegen ist. Allzu schwache Daten könnten aber neue Sorgen auslösen, warnte Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets. "Die Anleger wollen eine Fortsetzung des etwas schwächeren Stellenwachstums, aber keine Rezessionswarnung."

Bei den Einzelwerten standen Autowerte auf den Einkaufslisten der Anleger ganz oben. Einer der größten Dax-Gewinner waren die Aktien von Volkswagen mit einem Aufschlag von 1,3 Prozent.

