Boeing-Chef: Zertifizierung des neuen Großraumjets verzögert sich

Reuters · Uhr
Rüstung
Seattle (Reuters) - Der US-Flugzeugbauer Boeing kann den Zeitplan für die Zertifizierung seines neuen Großraumjets 777-9 nicht einhalten.

Die ersten Maschinen des Typs könnten daher erst im kommenden Jahr ausgeliefert werden, sagte Boeing-Chef Kelly Ortberg am Donnerstag. Dies wäre sechs Jahre später als beim Start des Programms im Jahr 2013 erwartet. Bis zu einer Zulassung sei noch ein "Berg von Arbeit" zu bewältigen. Zuletzt habe es zwar keine neuen technischen Probleme gegeben. Aber selbst kleine Verzögerungen hätten große finanzielle Auswirkungen auf Boeing, das bereits mehrere Milliarden Dollar bei dem Programm verloren habe, sagte Ortberg. Zudem stehe die Lieferkette bei allen Programmen unter dem Druck steigender Preise.

