



Entdecke das Potenzial von ETFs mit dem iShares ETF-Sparplanrechner

Werbemitteilung | Kapitalanlagerisiko



Was auch immer dein finanzielles Ziel ist, ob du für den Ruhestand sparen, ein Haus kaufen oder einfach nur dein Vermögen vermehren möchtest, ETF-Sparpläne, die von Online-Brokern oder Banken angeboten werden, könnten eine gute Möglichkeit sein, um dir zu helfen, auf eine bessere finanzielle Zukunft hinzuarbeiten. Um herauszufinden, welches Potenzial dein ETF-Sparplan haben könnte, kannst Du unseren ETF-Sparplanrechner nutzen, der sich schnell und einfach anwenden lässt.





Zum ETF-Sparplanrechner





So funktioniert der iShares ETF-Sparplanrechner:





1 Einmalige Einzahlung

Wähle den Betrag deiner Ersteinzahlung.



2 Regelmäßige Einzahlung

Lege den Betrag fest, den du jeden Monat investieren kannst.



3 Anlagezeitraum

Wähle die Laufzeit deines Plans.



4 Potenzielle Indexrendite

Zeigt dir die potenzielle jährliche Rendite auf der Grundlage historischer Daten.



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse und sollte nicht der einzige entscheidende Faktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein. Die Zahlen zur potenziellen Indexrendite dienen nur zur Veranschaulichung.



Probiere den iShares ETF-Sparplanrechner am besten gleich aus:

iShares.de

Risikohinweise



Kapitalanlagerisiko. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und sind nicht garantiert. Anleger erhalten den ursprünglich angelegten Betrag möglicherweise nicht zurück.



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse und sollte nicht der einzige Faktor sein, der bei der Auswahl eines Produkts oder einer Strategie berücksichtigt wird.



Änderungen der Wechselkurse zwischen Währungen können dazu führen, dass der Wert von Anlagen sinkt oder steigt. Bei Fonds mit höherer Volatilität können die Schwankungen besonders ausgeprägt sein, und der Wert einer Anlage kann plötzlich und erheblich fallen. Die Höhe und Grundlage der Besteuerung kann sich von Zeit zu Zeit ändern und hängt von den persönlichen Umständen ab.



Rechtliche Informationen



Dieses Dokument ist Marketingmaterial



Im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR): herausgegeben von BlackRock (Netherlands) B.V., einem Unternehmen, das von der niederländischen Finanzmarktaufsicht zugelassenen ist und unter ihrer Aufsicht steht. Eingetragener Firmensitz: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: +31(0)-20-549-5200. Handelsregister Nr. 17068311. Zu Ihrem Schutz werden Telefonate üblicherweise aufgezeichnet.



Die Resultate dieser Analysen werden nur bei bestimmten Gelegenheiten veröffentlicht. Die geäusserten Ansichten stellen keine Anlageberatung oder Beratung anderer Art dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten eines Unternehmens oder eines Teils eines Unternehmens innerhalb der BlackRock-Gruppe wieder, und es wird keinerlei Zusicherung gegeben, dass sie zutreffen.



Alle hier angeführten Analysen wurden von BlackRock erstellt und können nach eigenem Ermessen verwendet werden.



Dieses Dokument dient nur Informationszwecken. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Anlage in einen BlackRock Fonds dar und wurde nicht im Zusammenhang mit einem solchen Angebot erstellt.



© 2025 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, iSHARES und BLACKROCK SOLUTIONS sind Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen. 4181753



