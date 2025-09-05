EQS-News: SFC Energy AG: Cavendish nimmt Coverage mit „Buy“-Rating und Kursziel von EUR 26,00 je Aktie auf – 70,4 % Kurspotenzial

EQS-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Research Update

SFC Energy AG: Cavendish nimmt Coverage mit „Buy“-Rating und Kursziel von EUR26,00 je Aktie auf – 70,4% Kurspotenzial

Brunnthal/München, Deutschland, 5. September 2025 – Die SFC Energy AG („SFC“, F3C:DE, ISIN: DE0007568578), ein führender Anbieter von Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, wird nun von Cavendish bewertet. In seiner Initialstudie gibt John-Marc Bunce, Director of Research und Sektorspezialist, der SFC seit vielen Jahren verfolgt, eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von EUR 26,00 ab. Dies impliziert ein Aufwärtspotenzial von 70,4 % gegenüber dem Xetra-Schlusskurs von EUR 15,26 am 3. September 2025.

Der Analyst hebt die starke Marktposition von SFC Energy hervor, das Unternehmen hat sich von einem Anbieter tragbarer Direktmethanol-Brennstoffzellen (DMFCs) zu einem Marktführer im Brennstoffzellen-Segment unter 50 kW entwickelt und sein Portfolio erfolgreich um Wasserstoff-Brennstoffzellen sowie Power Management Lösungen diversifiziert. Cavendish bewertet die jüngste Anpassung der Unternehmensprognose als vorübergehenden Dämpfer im langfristigen Wachstumspfad und somit als attraktive Kaufgelegenheit.

Die Studie betont außerdem das Profitabilitätsprofil von SFC sowie die erfolgreiche M&A-Strategie. Akquisitionen wie die Übernahme der niederländischen PBF Group, das stationäre Wasserstoff-Brennstoffzellengeschäft von Ballard Europe sowie die Anlagen und Technologien von Johnson Matthey zur Produktion von Membrane Electrode Assemblies (MEAs) für DMFCs unterstreichen die Fähigkeit des Managements, Unternehmen und Technologien zu integrieren, die Wachstum und Margen steigern.

Weitere Informationen zu den Clean Energy und Clean Power Management Lösungen von SFC Energy unter sfc.com.



Zur SFC Energy AG

Die SFC Energy AG (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 75.000 Brennstoffzellen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal/München, Deutschland, und betreibt operative Niederlassungen in Indien, Kanada, den Niederlanden, Rumänien, Dänemark, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse und gehört seit 2022 dem Auswahlindex SDAX an (WKN: 756857, ISIN: DE0007568578).



