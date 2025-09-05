Original-Research: PVA TePla AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: PVA TePla AG - von Montega AG 05.09.2025 / 09:40 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Einstufung von Montega AG zu PVA TePla AG Unternehmen: PVA TePla AG ISIN: DE0007461006 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 04.09.2025 Kursziel: 34,00 EUR (zuvor: 26,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach CMD bestätigt strategische Neuausrichtung und ambitionierte Wachstumsziele - Kursziel erhöht PVA Tepla hat am Dienstag auf dem Capital Markets Day in London die strategische Neuausrichtung des Unternehmens erläutert und die Wachstumsperspektiven dargestellt. Die Transformation von einem Spezialisten für Kristallzuchtanlagen zu einem Technologiepartner für Hochleistungsmaterialien und Messtechnik-Inspektionen schreitet damit weiter voran und dürfte dem Unternehmen zu neuen Umsatzdimensionen verhelfen. Die Ausführungen des Vorstandes bestätigen unsere positive Einschätzung der Unternehmensstrategie. Nachfolgend unsere Key Takeaways des Kapitalmarkttags. Klar definierte Wachstumsstrategie in beiden Segmenten: PVA Tepla hat eine klar definierte Wachstumsstrategie, die sich auf die Stärkung der Marktposition in den zwei Segmenten Metrology und Material Solutions konzentriert. Diese ersetzen im Geschäftsjahr 2026 die bisherigen Segmente Semiconductor und Industrial Systems. * Metrology: Dieses Segment bietet marktführende Messinstrumente für die Qualitätssicherung und Fehleranalyse in der Serienproduktion. Dieser Bereich des Unternehmens umfasst die akustische, optische und chemische Metrologie. Der zentrale Wachstumstreiber ist die Scanning Acoustic Microscopy (SAM), die das Unternehmen aufgrund ihres hohen Wachstumspotenzials weiter ausbauen will, um den Marktanteil von aktuell 22% auf mittelfristig 30-40% zu steigern. In Kombination mit dem Marktwachstum im hohen einstelligen Bereich avisiert PVA TePla insgesamt eine CAGR von 18-22% im Bereich akustische Metrologie. Zudem plant das Unternehmen den Bereich optische Metrologie deutlich vom aktuell niedrigen Niveau (<10 Mio. EUR Umsatz) u.a. durch den Markteinstieg in die Ellipsometrie auszubauen. * Material Solutions: Dieses Segment fokussiert sich auf technologische Lösungen für die Produktion und Veredelung von Materialien. Neben traditionellen Märkten wie der Diffusionsbindung konzentriert sich das Unternehmen hier auf neue Wachstumsfelder wie Kristallzucht- und Metrologieanlagen für 8-Zoll-SiC-Wafer. Die geografische Expansion, insbesondere in Nordamerika, soll die globale Reichweite stärken und die Kundenbasis diversifizieren. Neben verstärkten SalesAktivitäten soll dies insbesondere durch einen verbesserten lokalen After-SalesSupport gelingen. Nachfrage in Zielmärkten dürfte weiter zunehmen: Die PVA Tepla positioniert sich mit ihren Technologien gezielt in zukunftsträchtigen Endmärkten, deren Entwicklung die Grundlage für die avisierten Wachstumsraten in den Segmenten Metrology und Material Solutions bildet. Diese umfassen die Industrien Semiconductor, Energy, Aerospace & Defense sowie Automotive. So sollte sich bspw. der globale KI-Boom in weiter steigenden Anforderungen an High-Tech-Elektronik widerspiegeln, die dementsprechend im Halbleitermarkt durch Metrologie-Systeme inspiziert werden. Während dies in der Vergangenheit in vielen Bereichen stichprobenartig erfolgte, ist es mittlerweile oftmals wirtschaftlicher, eine vollständige Qualitätskontrolle durchzuführen. Im Energiebereich sowie im Automotivesektor dürfte PVA TePla hingegen von der wachsenden Nachfrage nach Siliziumkarbid profitieren, da die Vorteile gegenüber Silizium (höhere Energieeffizienz & Spannungsfestigkeit) vor allem in Energiespeichern und Akkus in der Elektromobilität zum tragen kommen. Zweistellige Wachstumsraten sowie mittelfristige EBITDA-Marge oberhalb von 20% avisiert: PVA TePla hat sich ehrgeizige finanzielle Ziele für die kommenden Jahre gesetzt. Das Erreichen des Umsatzziels i.H.v. von rund 500 Mio. EUR bis 2028 wird dabei auf drei Säulen gestützt. * Das organische Marktwachstum bildet den wichtigsten Treiber der Umsatzprognose. Das Segment Metrology soll seinen Umsatz von 98 Mio. EUR im GJ 2024 auf 210-260 Mio. EUR bis 2028 mehr als verdoppeln, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von über 20% entspricht. Das Segment Material Solutions wird voraussichtlich ab 2025 eine niedrig zweistellige CAGR erreichen. Bis 2028 erwartet PVA Tepla, dass beide Segmente einen ähnlich hohen Umsatzbeitrag leisten. * Neue Technologien und M&A: Die Entwicklung neuer Technologien und gezielte Akquisitionen, ähnlich wie bei den jüngsten Übernahmen der DIVE imaging systems, und desconpro sollen das Produktportfolio strategisch erweitern und dabei zusätzliche Wachstumschancen erschließen. * Globale Expansion und Service: Die geplante Erweiterung der Vertriebs- und Serviceinfrastruktur, insbesondere in den Regionen Nordamerika und Asien, zielt darauf ab, die Beziehungen zu bestehenden Kunden zu intensivieren und darüber hinaus potenzielle Neukunden effektiver zu adressieren. Der Anteil des ServiceUmsatzes am Gesamtumsatz soll dabei mittelfristig auf 20% ansteigen. Mittelfristig dürfte der steigende Metrologie-Anteil am Gesamtumsatz die Bruttomarge laut CFO Groß signifikant auf 38-43% erhöhen (2024: 32,6%), sodass in Kombination mit einer deutlich auf 10,0% in 2028 steigenden F&E-Kostenquote (2024: 4,3%) sowie Skaleneffekten in den Vertriebs- (2028e: 6,0%) und Verwaltungskosten (2028e: 5,0%) eine Ausweitung der EBITDA-Marge auf oberhalb von 20% erfolgen soll (2024: 17,7%). Gleichzeitig plant PVA TePla eine Normalisierung der CAPEX ab dem Jahr 2027 auf rund 15 Mio. EUR, nachdem der Großteil der Produktionserweiterung und der Vorführungsstätten sowie der Aufbau des Technology Hubs fertiggestellt ist. Modellanpassungen: Wir haben den Capital Markets Day zum Anlass genommen, unser Finanzmodell für PVA TePla zu überarbeiten. Wir haben unsere Umsatzprognosen für die kommenden Jahre erhöht, um die dynamischen Wachstumstreiber und die starke Entwicklung im Metrology-Segment zu reflektieren. Dennoch bleiben unsere Prognosen vergleichsweise konservativ und liegen leicht unterhalb der Guidance, da wir einerseits eine etwas geringere organische Wachstumsrate annehmen und andererseits potenzielle Umsätze aus Akquisitionen erst nach deren Vollzug in unser Modell aufnehmen. Auf der Kostenseite erwarten wir aufgrund des signifikanten Ausbaus der Teams in Nordamerika und Asien höhere Vertriebs- und Verwaltungskosten als vom Unternehmen projiziert. Dies führt in Kombination mit einer konservativeren Top Lineund Bruttomargenprognose dazu, dass unsere mittelfristige EBITDA-Marge leicht unterhalb der 20%-Marke liegt. Zusätzlich passen wir unsere Terminal Value-EBITMarge leicht von 14% auf 15% an, um der neuen, profitableren Erlösstruktur Rechnung zu tragen, die von einem höheren Anteil des margenstarken Metrology-Segments getrieben wird. Fazit: Die selbstbewusste Vorstellung auf dem Capital Markets Day bestätigt unsere positive Einschätzung der PVA TePla. Nach einem leichten Erlösrückgang im laufenden Jahr sehen wir das Unternehmen insbesondere durch den stark wachsenden Metrologiebereich auf Kurs, das Mittelfristziel zu erreichen. Wenngleich wir den Meilenstein von 500 Mio. EUR Umsatz erst für 2029 erwarten und uns hinsichtlich der EBITDA-Marge leicht unterhalb der Vorstandsprognose positionieren, sehen wir das Unternehmen nach der Transformation vom Auftragsfertiger zum Systemanbieter sehr gut aufgestellt. Die Anpassungen in unserem DCF-Modell führen zu einem neuen Kursziel von 34,00 EUR, zudem bekräftigen wir die Kaufempfehlung trotz der sehr guten Aktienperformance seit Jahresstart. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=97e7af37a9fecd2a28d4523b90225be8 