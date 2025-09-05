Werbung ausblenden

Original-Research: PVA TePla AG (von Montega AG): Kaufen

05.09.2025
Original-Research: PVA TePla AG - von Montega AG

05.09.2025 / 09:40 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu PVA TePla AG

     Unternehmen:               PVA TePla AG
     ISIN:                      DE0007461006

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      04.09.2025
     Kursziel:                  34,00 EUR (zuvor: 26,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

CMD bestätigt strategische Neuausrichtung und ambitionierte Wachstumsziele -
Kursziel erhöht

PVA Tepla hat am Dienstag auf dem Capital Markets Day in London die
strategische Neuausrichtung des Unternehmens erläutert und die
Wachstumsperspektiven dargestellt. Die Transformation von einem Spezialisten
für Kristallzuchtanlagen zu einem Technologiepartner für
Hochleistungsmaterialien und Messtechnik-Inspektionen schreitet damit weiter
voran und dürfte dem Unternehmen zu neuen Umsatzdimensionen verhelfen. Die
Ausführungen des Vorstandes bestätigen unsere positive Einschätzung der
Unternehmensstrategie. Nachfolgend unsere Key Takeaways des
Kapitalmarkttags.

Klar definierte Wachstumsstrategie in beiden Segmenten: PVA Tepla hat eine
klar definierte Wachstumsstrategie, die sich auf die Stärkung der
Marktposition in den zwei Segmenten Metrology und Material Solutions
konzentriert. Diese ersetzen im Geschäftsjahr 2026 die bisherigen Segmente
Semiconductor und Industrial Systems.

  * Metrology: Dieses Segment bietet marktführende Messinstrumente für die
    Qualitätssicherung und Fehleranalyse in der Serienproduktion. Dieser
    Bereich des Unternehmens umfasst die akustische, optische und chemische
    Metrologie. Der zentrale Wachstumstreiber ist die Scanning Acoustic
    Microscopy (SAM), die das Unternehmen aufgrund ihres hohen
    Wachstumspotenzials weiter ausbauen will, um den Marktanteil von aktuell
    22% auf mittelfristig 30-40% zu steigern. In Kombination mit dem
    Marktwachstum im hohen einstelligen Bereich avisiert PVA TePla insgesamt
    eine CAGR von 18-22% im Bereich akustische Metrologie. Zudem plant das
    Unternehmen den Bereich optische Metrologie deutlich vom aktuell
    niedrigen Niveau (<10 Mio. EUR Umsatz) u.a. durch den Markteinstieg in
    die Ellipsometrie auszubauen.

  * Material Solutions: Dieses Segment fokussiert sich auf technologische
    Lösungen für die Produktion und Veredelung von Materialien. Neben
    traditionellen Märkten wie der Diffusionsbindung konzentriert sich das
    Unternehmen hier auf neue Wachstumsfelder wie Kristallzucht- und
    Metrologieanlagen für 8-Zoll-SiC-Wafer. Die geografische Expansion,
    insbesondere in Nordamerika, soll die globale Reichweite stärken und die
    Kundenbasis diversifizieren. Neben verstärkten SalesAktivitäten soll
    dies insbesondere durch einen verbesserten lokalen After-SalesSupport
    gelingen.

Nachfrage in Zielmärkten dürfte weiter zunehmen: Die PVA Tepla positioniert
sich mit ihren Technologien gezielt in zukunftsträchtigen Endmärkten, deren
Entwicklung die Grundlage für die avisierten Wachstumsraten in den Segmenten
Metrology und Material Solutions bildet. Diese umfassen die Industrien
Semiconductor, Energy, Aerospace & Defense sowie Automotive. So sollte sich
bspw. der globale KI-Boom in weiter steigenden Anforderungen an
High-Tech-Elektronik widerspiegeln, die dementsprechend im Halbleitermarkt
durch Metrologie-Systeme inspiziert werden. Während dies in der
Vergangenheit in vielen Bereichen stichprobenartig erfolgte, ist es
mittlerweile oftmals wirtschaftlicher, eine vollständige Qualitätskontrolle
durchzuführen. Im Energiebereich sowie im Automotivesektor dürfte PVA TePla
hingegen von der wachsenden Nachfrage nach Siliziumkarbid profitieren, da
die Vorteile gegenüber Silizium (höhere Energieeffizienz &
Spannungsfestigkeit) vor allem in Energiespeichern und Akkus in der
Elektromobilität zum tragen kommen.

Zweistellige Wachstumsraten sowie mittelfristige EBITDA-Marge oberhalb von
20% avisiert: PVA TePla hat sich ehrgeizige finanzielle Ziele für die
kommenden Jahre gesetzt. Das Erreichen des Umsatzziels i.H.v. von rund 500
Mio. EUR bis 2028 wird dabei auf drei Säulen gestützt.

  * Das organische Marktwachstum bildet den wichtigsten Treiber der
    Umsatzprognose. Das Segment Metrology soll seinen Umsatz von 98 Mio. EUR
    im GJ 2024 auf 210-260 Mio. EUR bis 2028 mehr als verdoppeln, was einer
    durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von über 20% entspricht. Das
    Segment Material Solutions wird voraussichtlich ab 2025 eine niedrig
    zweistellige CAGR erreichen. Bis 2028 erwartet PVA Tepla, dass beide
    Segmente einen ähnlich hohen Umsatzbeitrag leisten.

  * Neue Technologien und M&A: Die Entwicklung neuer Technologien und
    gezielte Akquisitionen, ähnlich wie bei den jüngsten Übernahmen der DIVE
    imaging systems, und desconpro sollen das Produktportfolio strategisch
    erweitern und dabei zusätzliche Wachstumschancen erschließen.

  * Globale Expansion und Service: Die geplante Erweiterung der Vertriebs-
    und Serviceinfrastruktur, insbesondere in den Regionen Nordamerika und
    Asien, zielt darauf ab, die Beziehungen zu bestehenden Kunden zu
    intensivieren und darüber hinaus potenzielle Neukunden effektiver zu
    adressieren. Der Anteil des ServiceUmsatzes am Gesamtumsatz soll dabei
    mittelfristig auf 20% ansteigen.

Mittelfristig dürfte der steigende Metrologie-Anteil am Gesamtumsatz die
Bruttomarge laut CFO Groß signifikant auf 38-43% erhöhen (2024: 32,6%),
sodass in Kombination mit einer deutlich auf 10,0% in 2028 steigenden
F&E-Kostenquote (2024: 4,3%) sowie Skaleneffekten in den Vertriebs- (2028e:
6,0%) und Verwaltungskosten (2028e: 5,0%) eine Ausweitung der EBITDA-Marge
auf oberhalb von 20% erfolgen soll (2024: 17,7%). Gleichzeitig plant PVA
TePla eine Normalisierung der CAPEX ab dem Jahr 2027 auf rund 15 Mio. EUR,
nachdem der Großteil der Produktionserweiterung und der Vorführungsstätten
sowie der Aufbau des Technology Hubs fertiggestellt ist.

Modellanpassungen: Wir haben den Capital Markets Day zum Anlass genommen,
unser Finanzmodell für PVA TePla zu überarbeiten. Wir haben unsere
Umsatzprognosen für die kommenden Jahre erhöht, um die dynamischen
Wachstumstreiber und die starke Entwicklung im Metrology-Segment zu
reflektieren. Dennoch bleiben unsere Prognosen vergleichsweise konservativ
und liegen leicht unterhalb der Guidance, da wir einerseits eine etwas
geringere organische Wachstumsrate annehmen und andererseits potenzielle
Umsätze aus Akquisitionen erst nach deren Vollzug in unser Modell aufnehmen.

Auf der Kostenseite erwarten wir aufgrund des signifikanten Ausbaus der
Teams in Nordamerika und Asien höhere Vertriebs- und Verwaltungskosten als
vom Unternehmen projiziert. Dies führt in Kombination mit einer
konservativeren Top Lineund Bruttomargenprognose dazu, dass unsere
mittelfristige EBITDA-Marge leicht unterhalb der 20%-Marke liegt. Zusätzlich
passen wir unsere Terminal Value-EBITMarge leicht von 14% auf 15% an, um der
neuen, profitableren Erlösstruktur Rechnung zu tragen, die von einem höheren
Anteil des margenstarken Metrology-Segments getrieben wird.

Fazit: Die selbstbewusste Vorstellung auf dem Capital Markets Day bestätigt
unsere positive Einschätzung der PVA TePla. Nach einem leichten
Erlösrückgang im laufenden Jahr sehen wir das Unternehmen insbesondere durch
den stark wachsenden Metrologiebereich auf Kurs, das Mittelfristziel zu
erreichen. Wenngleich wir den Meilenstein von 500 Mio. EUR Umsatz erst für
2029 erwarten und uns hinsichtlich der EBITDA-Marge leicht unterhalb der
Vorstandsprognose positionieren, sehen wir das Unternehmen nach der
Transformation vom Auftragsfertiger zum Systemanbieter sehr gut aufgestellt.
Die Anpassungen in unserem DCF-Modell führen zu einem neuen Kursziel von
34,00 EUR, zudem bekräftigen wir die Kaufempfehlung trotz der sehr guten
Aktienperformance seit Jahresstart.





Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=97e7af37a9fecd2a28d4523b90225be8

---------------------------------------------------------------------------

