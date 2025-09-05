Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Lage bei den Staatsbonds

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Lage bei den Staatsbonds:

"Grund dafür, dass Investorinnen und Investoren immer höhere Renditen verlangen, wenn sie Staaten für so lange Zeit Geld leihen, sind die berechtigten Ängste vor der immer höher steigenden Staatsverschuldung. Diese Sorgen zeigen sich schon länger. Seit US-Präsident Donald Trump Anfang April sein Zollchaos startete, haben sich die Renditen bei den Ultra-Langläufern aus zum Beispiel Deutschland, Großbritannien und Frankreich um etwa einen halben Prozentpunkt erhöht. Es handelt sich von daher nicht um einen unmittelbaren Absturz, sondern eher um einen Crash auf Raten."/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Zukunftsfahrplan für Sendergruppe vorgestellt
Berlusconi: ProSiebenSat.1 soll lokaler werden02. Sept. · dpa-AFX
Berlusconi: ProSiebenSat.1 soll lokaler werden
Einkaufsmanagerindex
Stimmung in Chinas Industrie bleibt angespannt01. Sept. · dpa-AFX
Stimmung in Chinas Industrie bleibt angespannt
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Diageo, Pernod-Ricard und Co.
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?31. Aug. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben30. Aug. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden