Siemens Energy investiert 220 Millionen Euro in Nürnberger Trafo-Werk

(Reuters) - Siemens Energy investiert 220 Millionen Euro in sein Transformatorenwerk in Nürnberg.

Damit reagiert das Unternehmen auf die weltweit gestiegene Nachfrage nach Großtransformatoren für den Netzausbau, wie der Energietechnikkonzern am Donnerstag mitteilte. Durch den Ausbau sollen 350 neue Arbeitsplätze entstehen und die Produktionskapazität um rund 50 Prozent erhöht werden. Hintergrund ist der für die Energiewende nötige Netzausbau, der die Nachfrage nach Großtransformatoren etwa für die Anbindung von Offshore-Windparks antreibt.

"Deutschland bleibt attraktiv, wenn Wirtschaft und Politik gemeinsam Verantwortung übernehmen", sagte Konzernchef Christian Bruch. Das Unternehmen verfüge in Nürnberg über 113 Jahre Erfahrung im Transformatorenbau, hochqualifizierte Mitarbeitende mit dem nötigen Know-how sowie eine gute Infrastruktur. "Das sind die richtigen Voraussetzungen, um Schlüsseltechnologien für die Energiewende weltweit auch zukünftig aus Deutschland heraus zu liefern."

Der Freistaat Bayern fördert das Projekt mit bis zu 20 Millionen Euro. Bereits im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy eine Investition von 90 Millionen Euro in eine neue Fertigung für Konverter am selben Standort angekündigt. Die neuen Fertigungsflächen für die Transformatoren sollen 2028 zur Verfügung stehen. Derzeit beschäftigt Siemens Energy knapp 1000 Mitarbeitende im Werk in Nürnberg, in dem seit dem Jahr 1912 Transformatoren produziert werden.