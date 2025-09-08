Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt RWE auf 'Overweight' - Ziel 46,50 Euro

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 46,50 Euro belassen. Den Deal, die Amprion-Anteile in ein neu gegründetes Gemeinschaftsunternehmen einzubringen, bewertete Analyst Javier Garrido in einer am Montag vorliegenden ersten Einschätzung als komplex. Unter Anlegern dürfte er aber gut ankommen. Für den Übertragungsnetzbetreiber werde eine Finanzierungsvereinbarung gesichert und gleichzeitig bleibe die Perspektive für zukünftiges Wachstum erhalten./rob/tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 07:39 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 07:39 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
RWE
JP Morgan

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 07.09.2025
Wenn die Großen nicht liefern: Warum US-Small-Caps jetzt interessant sindgestern, 19:59 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Börsenhype ohne Ende: Ist dieses Mal wirklich alles anders?06. Sept. · Acatis
Europäischer Tech-Star
Börsengang naht: So steht's um das Fintech Klarna05. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden