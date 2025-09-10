Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Energiekontor-Ziel auf 117 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Energiekontor von 154 auf 117 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Jahresschätzungen für den Betreiber und Entwickler von Wind- und Solarparks ein wenig gesenkt und bewerte dessen Projektpipeline nun etwas konservativer, schrieb Philipp Kaiser in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die vielversprechende Aktienstory bleibe aber intakt./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

