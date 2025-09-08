DAX legt zu, RWE punktet mit Milliarden-Transaktion

Zum Wochenauftakt präsentiert sich der deutsche Leitindex in robuster Verfassung. Der Markt signalisiert eine klare Aufwärtsbewegung, während auch die US-Indikationen freundlich starten – wenn auch mit etwas weniger Schwung. Anleger richten den Blick auf frische Konjunkturdaten und Unternehmensmeldungen, die den Takt für die neue Handelswoche vorgeben.

Makroökonomischer Überblick:

Die deutsche Handelsbilanz für Juli fiel mit einem Überschuss von 14,7 Milliarden Euro geringer aus als im Vormonat. Ausschlaggebend war ein stärkerer Rückgang der Exporte (-0,6 %) gegenüber den Importen (-0,1 %). Aus China kamen dagegen positive Signale: Die Handelsbilanz weitete sich im August auf rund 102 Milliarden US-Dollar aus, gestützt von robusten Exporten und einer dritten Wachstumsserie in Folge bei Ein- und Ausfuhren.

Im Fokus:

RWE: Die Aktie startet fester in die Woche. Grund ist ein milliardenschwerer Deal: RWE bringt seinen 25,1 %-Anteil am Übertragungsnetzbetreiber Amprion in ein Joint Venture mit Apollo ein. Der US-Investor zahlt 3,2 Milliarden Euro, um den Netzausbau zu finanzieren. RWE behält die operative Kontrolle, der Abschluss ist für das vierte Quartal 2025 geplant.

Mercedes-Benz: Ebenfalls leicht im Plus zeigt sich der Autobauer. Auf der IAA Mobility in München feiert der neue vollelektrische GLC Premiere – ein Schlüsselmodell im Kampf um Marktanteile in China. Trotz Preisdruck setzt Mercedes auf Premiumpositionierung und technologische Differenzierung, um verlorenes Terrain im E-Segment zurückzugewinnen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bear UG6JBH 21,03 25867,362959 Punkte 14,39 Open End DAX® Bull UG5FYJ 6,42 23153,783303 Punkte 37,82 Open End Baidu Inc. Bull UG5ATZ 2,69 77,508872 USD 3,15 Open End Baidu Inc. Bull UG8P9C 3,1 72,624747 USD 2,76 Open End DAX® Bull UG5B37 12,08 22566,554357 Punkte 19,81 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.09.2025; 09:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag DAX® Call UG873P 0,76 24000,00 Punkte 92,91 12.09.2025 Alphabet Inc. Class C Call HD4PCZ 1,20 240,00 USD 8,43 17.12.2025 Broadcom Inc. Call UG2W8T 3,13 330,00 USD 5,41 14.01.2026 Banco Santander S.A. Call UG208M 1,76 6,50 EUR 4,49 17.12.2025 Intel Corp. Call UG1R4C 1,61 40,00 USD 9,83 16.12.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.09.2025; 09:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Sanofi S.A. Long UG3UPP 3,88 53,034235 EUR 3 Open End RWE AG Long HC15ZA 3,68 23,361747 EUR 3 Open End Caterpillar Inc. Long HD36E6 10,68 282,29304 USD 3 Open End Fresenius SE & Co. KGaA Long HC33BW 21,69 31,233495 EUR 3 Open End Novo-Nordisk AS Long UG1ZDR 1,20 36,851292 USD 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.09.2025; 09:45 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!