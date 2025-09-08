EQS-News: solmotion holding GmbH begibt 7,25 % Anleihe 2025/2030 – attraktive Investmentchance in ein etabliertes, inhabergeführtes Familienunternehmen der Solarbranche

EQS-News: solmotion holding GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission

solmotion holding GmbH begibt 7,25 % Anleihe 2025/2030 – attraktive Investmentchance in ein etabliertes, inhabergeführtes Familienunternehmen der Solarbranche



Ravensburg, 8. September 2025 - Die solmotion holding GmbH, die Finanzierungsgesellschaft der in der Solarbranche als Full-Service-Anbieter tätigen solmotion-Gruppe, gibt die Emission ihrer ersten Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A460A74 ) im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro bekannt. Über die Laufzeit von fünf Jahren wird ein fester Zinssatz von 7,25 % p.a. angeboten, der halbjährlich ausgezahlt wird. Die Anleihe ist durch eine Garantie der operativ tätigen Tochtergesellschaft solmotion project GmbH besichert, die seit ihrer Gründung 2018 durchgehend jedes Jahr Gewinne erwirtschaftet hat.

Die solmotion-Gruppe ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen in zweiter Generation und seit 2009 erfolgreich in der Solarbranche aktiv. Als Full-Service-Anbieter deckt sie die gesamte Wertschöpfungskette von der Entwicklung und Planung über die Errichtung bis zum Betrieb und Service ab. Die Gruppe ist in fünf strategischen Geschäftsfeldern aktiv: gewerbliche Aufdachanlagen (Commercial), Freiflächen- und Agri-PV-Anlagen, PV-Kleinanlagen (Residential), Energiespeicher sowie Investitionslösungen für Kapitalanleger (Invest).

Mit mehr als 220 Megawatt realisierter Leistung und über 90 hochqualifizierten PV-Experten hat sich die solmotion-Gruppe In den vergangenen 16 Jahren als verlässlicher Partner für die Energiewende fest etabliert. Die Finanzkennzahlen der Garantin unterstreichen die finanzielle Solidität: 2024 lag die Gesamtleistung bei 31,0 Mio. Euro (2023: 42,7 Mio. Euro) und der Jahresüberschuss bei 1,0 Mio. Euro (2023: 1,4 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote erhöhte sich deutlich von 19,3 % auf 31,7 %. Im Geschäftsjahr 2025 soll die Gesamtleistung in etwa auf das Niveau von 2023 steigen, indem Projekte realisiert werden, die aufgrund der unsicheren rechtlichen Rahmenbedingungen aus 2024 verschoben wurden. Der Schwerpunkt wird dabei weiterhin auf Agri-PV und Commercial-Dachanlagen liegen.

Über die 7,25 % solmotion Anleihe 2025/2030 werden die Weichen für die Fortsetzung des profitablen Wachstumskurses und für die weitere Stärkung der Position als Full-Service-Anbieter im Photovoltaik-Sektor in Deutschland gestellt. Der Emissionserlös soll zu über 80 % in die Finanzierung von Projekten in den Bereichen Freiflächen- und Agri-PV, gewerbliche Aufdachanlagen und Energiespeicher fließen. Bis zu 20 % der Anleihemittel dienen Investitionen in den weiteren Ausbau des Geschäftsbetriebs, insbesondere dem Ausbau des technischen und kaufmännischen Services, der Erweiterung des Vertriebsteams sowie Investitionen im Bereich KI/IT. Die Emission wird von der bestin.capital GmbH und der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisors begleitet.

Anna Volz-Staudacher, geschäftsführende Gesellschafterin der solmotion holding GmbH, betont die strategische Bedeutung der Anleihe: „Unser Anspruch ist es, innovative und wirtschaftlich tragfähige Projekte umzusetzen, die sowohl unseren Investoren attraktive Renditen bieten als auch die Energieversorgung nachhaltig unterstützen. Wir sind überzeugt, dass wir mit unserer langjährigen Expertise und unserem breit diversifizierten Geschäftsmodell eine attraktive und resiliente Investmentchance bieten, die einen direkten Beitrag zur Energiewende in Deutschland ermöglicht. Als Familienunternehmen in zweiter Generation denken wir langfristig und verantwortungsbewusst – diese Haltung prägt alle unsere Entscheidungen und unser gesamtes Handeln.“

Eckdaten der solmotion Anleihe 2025/2030

Emittentin solmotion holding GmbH Garantin solmotion project GmbH Emissionsvolumen Bis zu 10 Mio. Euro Kupon 7,25 % p.a. Status Nicht nachrangig, nicht besichert ISIN / WKN DE000A460A74 / A460A7 Stückelung 1.000 Euro Ausgabepreis 100 % Angebotsfrist 08.09.2025 bis 05.09.2026 (12 Uhr): Zeichnung möglich über www.solmotion.de/anleihe Mittelverwendung Über 80 %: Finanzierung von Projekten (Projektrechtserwerb, Projektentwicklung, Projekterrichtung und Projektbetrieb) im Freiflächen- und Agri-Photovoltaikbereich, im Bereich der gewerblichen Aufdachanlagen (Commercial-Dachanlagen) und im Energiespeicherbereich

Bis zu 20 %: Finanzierung von Investitionen in den allgemeinen Geschäftsbetrieb und von Working Capital (Ausbau des technischen und kaufmännischen Services, Verstärkung des Verkaufsteams im kaufmännischen Bereich, Investitionen im Bereich KI/IT) Valuta 1. Oktober 2025 Laufzeit 5 Jahre: 1. Oktober 2025 bis 1. Oktober 2030 (ausschließlich) Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 1. April und am 1. Oktober eines jeden Jahres (erstmals am 1. April 2026) Rückzahlungstermin 1. Oktober 2030 Rückzahlungsbetrag 100 % Sonderkündigungsrechte der Emittentin Ab 1. Oktober 2028 zu 102 % des Nennbetrags

Ab 1. Oktober 2029 zu 101 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Kontrollwechsel

Drittverzug

Negativerklärung

Ausschüttungsbegrenzung

Transparenzverpflichtung

Positivverpflichtung Prospekt Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland

Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Anwendbares Recht Deutsches Recht Börsensegment Voraussichtlich ab 3. Februar 2026: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) Financial Advisor bestin.capital GmbH, Lewisfield Deutschland GmbH



Wichtige Hinweise:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots sowie durch Schalten einer Anzeige im Tageblatt angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Der gebilligte Prospekt ist auf der Website www.solmotion.de/anleihe veröffentlicht. Die Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand dieses Prospekts sind, erachtet werden. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.



Investorenkontakt:

Anna Volz-Staudacher

solmotion holding GmbH

0751/295096-113

av@solmotion.de



Finanzpressekontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/889690625

linh.chung@linkmarketservices.eu

