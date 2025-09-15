Märkte heute
Rheinmetall, Rocket Lab & Bitcoin: heiße Themen am Markt
onvista · Uhr
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: RTL Group, Rheinmetall, Nvidia, Adobe, SK Hynix, Apple, Tesla, Cameco, CENX, Rocket Lab, IonQ und Bitcoin.
Rheinmetall - Einstieg in den Marineschiffbau
Milliarden-Deal mit der NVL-Gruppe: Was bedeutet der Schritt für Aktie und Konzernstrategie?
Rocket Lab - Ausbruchspotenzial im All
Starkes Wachstum, volle Auftragsbücher, neue Chancen: Zündet die Aktie jetzt durch?
Bitcoin - Mutual Fund geht all in
Ein konservativer Riese investiert massiv in Bitcoin - ist das ein Gamechanger?
