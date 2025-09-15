Werbung ausblenden
Märkte heute

Rheinmetall, Rocket Lab & Bitcoin: heiße Themen am Markt

onvista

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: RTL Group, Rheinmetall, Nvidia, Adobe, SK Hynix, Apple, Tesla, Cameco, CENX, Rocket Lab, IonQ und Bitcoin.

Rheinmetall - Einstieg in den Marineschiffbau

Milliarden-Deal mit der NVL-Gruppe: Was bedeutet der Schritt für Aktie und Konzernstrategie?

Rocket Lab - Ausbruchspotenzial im All

Starkes Wachstum, volle Auftragsbücher, neue Chancen: Zündet die Aktie jetzt durch?

Bitcoin - Mutual Fund geht all in

Ein konservativer Riese investiert massiv in Bitcoin - ist das ein Gamechanger?

Rheinmetall
Bitcoin (USD)
Nvidia
Tesla
Apple
Adobe
Bitcoin Kurs in Euro
RTL
Cameco
Rocket Lab USA
IonQ
SK Hynix

