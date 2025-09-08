Russischer Drohnenangriff beschädigt Heizkraftwerk bei Kiew

KIEW (dpa-AFX) - Ein Heizkraftwerk bei Kiew ist nach Behördenangaben durch einen russischen Drohnenangriff beschädigt worden. "Der Feind weiß genau, dass er zivile Infrastruktur beschießt", teilte das Energieministerium in Kiew mit. Den genauen Ort benannte es nicht. Nach Angaben ukrainischer Telegramkanäle handelt es sich um das Kraftwerk Trypillja südlich der Hauptstadt, das schon mehrfach angegriffen und beschädigt worden ist. Später teilte das Ministerium mit, die Stromverteilung im Netz sei ausgeglichen. Abschaltungen seien nicht notwendig.

Zwei Tote im Osten durch Drohnenangriffe

Durch die nächtlichen Drohnenangriffe wurden außerdem zwei Menschen in einem Dorf bei Kramatorsk in der Ostukraine getötet, wie die dortige Staatsanwaltschaft mitteilte. Die ukrainische Luftwaffe zählte 142 russische Drohnen, von denen 112 ausgeschaltet worden seien. Damit fiel der Angriff weniger schwer aus als in der Nacht auf Sonntag, als die russische Armee eine Rekordzahl von mehr als 800 Drohnen eingesetzt hatte.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen eine großangelegte russische Invasion. Jeweils vor den Wintern hat Moskau bisher seine Angriffe auf die ukrainische Energieversorgung verstärkt./fko/DP/mis