Trading-Chance Erdgas: Saisonales Setup

Energie-Rohstoffe im September

Märkte bewegen sich nicht zufällig. Treibende Kräfte hinter Trends sind immer fundamentale Begebenheiten. Doch vielfach kennen private Trader diese nicht. Für Energie-Rohstoffe und speziell den Erdgaspreis sind im Spätsommer und Herbst Wetterphänomene, wie die Hurricane-Season stark preisbeeinflussend. Diese erreicht, was Häufigkeit und Intensität angeht, in etwa Mitte September ihren Zenit. Die Hoch-Phase erstreckt sich insgesamt in der Zeitspanne von Anfang August bis Anfang November. Und in diesem Zeitfenster steigt der Erdgaspreis häufig.

Wie wir bereits in einem vorangegangenen Artikel erläutert haben, ist zudem zwischen März und einschließlich Oktober das Befüllen der Lagerbestände ein beflügelnder Faktor für die Erdgasnotierungen.

Kurzfrist-Strategie

Unsere Shortterm Seasonals nutzen kurzfristige fundamentale Effekte systematisch aus. Solche fundamentalen Effekte, die sich immer wieder wiederholen haben zum Beispiel mit Steuerstichtagen (April) zu tun, wo wir einen Effekt für Aktien, Anleihen und Währungen sehen. Bei Rohstoffen sind es entweder Lieferperioden, um die herum es eine erhöhte Signifikanz für Trends gibt, oder es sind wetterbedingte Phänomene, wie jenes, das der heutigen Trading-Chance zu Grunde liegt.

Wie bereits erwähnt, erreicht die Hurricane-Season Mitte September ihren Zenit. Unser Setup nutzt genau die Zeit unmittelbar vor Erreichen des Zenits aus und handelt zwischen Handelstag 6 (TDM 6) und Handelstag 12 (TDM 12) Long. In diesem Jahr bedeutet dies eine Positionseröffnung am heutigen 8. September und ein Schließen am 16. September zum Handelsende. Dieses kurze Zeitfenster bringt mit durchschnittlich 1500 Dollar Profit einen starken Zugewinn. Das entspricht (immer bezogen auf 1 Kontrakt) etwa 15 Cent, die Erdgas im Durchschnitt binnen etwas mehr als einer Woche zulegt.

Fazit:

Wir befinden uns nahe am Zenit der Hurricane-Season, was besonders lukrativ auf der Longseite im Erdgas ist. Entsprechend haben wir eine Trading-Chance im kurzfristigen Bereich im Gepäck und stellen Ihnen nachfolgend ein passendes Produkt vor, um von einer potenziell positiven Entwicklung der Erdgas-Notierungen der Sorte Henry Hub Natural Gas zu profitieren.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Erdgas

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribast ausgewählt. Das Produkt hat K.O.- und Basispreis gleichauf bei 1,98 USD. Der Hebel liegt gegenwärtig bei 2,61. Wir wählen üblicherweise die Produkte so aus, dass der K.O. unweit des sinnvollen Stop-Loss gelegen ist, womit gilt: Einsatz = Risiko. Zur Absicherung macht ein Stop-Loss im Produkt bei 0,20 Euro aus unserer Sicht Sinn. Es gilt entsprechend: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet PG91KS.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 3,4 USD

Unterstützungen: 2,4 und 2,7 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Erdgas

Basiswert Henry Hub Natural Gas WKN PG91KS ISIN DE000PG91KS0 Basispreis 1,98 USD K.O.-Schwelle 1,98 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 2,61 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

