US-Anleihen: Erneute Kursgewinne
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag erneut zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) gewann am Nachmittag 0,11 Prozent auf 113,56 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 4,05 Prozent.
Die Anleihen knüpften an ihre Kursgewinne vom Freitag an - als die Kurse deutlich zulegten. Der schwache US-Arbeitsmarktbericht hatte die Hoffnungen auf eine baldige Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed verstärkt. Marktbewegende Konjunkturdaten wurden in den USA am Montag nicht veröffentlicht. Mit Spannung erwartet werden die am Donnerstag anstehenden Zahlen zu den Verbraucherpreisen für den Monat August./jsl/jha/
