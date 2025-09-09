10 Tote, 61 Verletzte nach Kollision von Zug und Bus in Mexiko

Mexiko-Stadt (Reuters) - In Mexiko sind beim Zusammenstoß eines Güterzugs mit einem Doppeldecker-Bus nach Angaben der Behörden mindestens zehn Menschen getötet und 61 weitere verletzt worden.

Der Unfall habe sich in einem Industriegebiet an der Autobahn etwa 115 km nordwestlich der Hauptstadt Mexiko-Stadt ereignet, teilten örtliche Behörden am Montag mit. Einsatzkräfte sperrten den Unfallort ab.

Auf Bildern einer Sicherheitskamera, die das Unglück zeigen sollen und auf die Plattform X gestellt wurden, ist zu sehen, wie ein Bus in langsamer Fahrt an einer Art unbeschranktem Bahnübergang über die Gleise fährt und dann von einem herannahenden Zug voll erfasst wird.

Die Eisenbahngesellschaft Canadian Pacific Kansas City de Mexico sprach den Familien der Opfer ihr Beileid aus und forderte Autofahrer auf, die Regelungen an Bahnübergängen zu beachten. Das Busunternehmen Herradura de Plata reagierte zunächst nicht auf die Anfrage nach einer Stellungnahme.

