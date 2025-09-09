Werbung ausblenden

AKTIE IM FOKUS/50-Prozent-Kursplus: Nebius gefragt nach Microsoft-Auftrag

dpa-AFX · Uhr
KI
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein Milliardendeal mit Microsoft hat die Aktien der Nebius Group am Dienstagmorgen angetrieben. Der Aktienkurs des an der Nasdaq notierten niederländischen Spezialisten für Cloud-Infrastruktur für KI-Anwendungen schnellte auf der Handelsplattform Tradegate um fast 50 Prozent nach oben im Vergleich zu ihrem Nasdaq-Schlusskurs. Die Marktkapitalisierung würde damit auf fast 23 Milliarden Dollar steigen.

Zuvor hatte Nebius einen Auftrag des Software-Riesen Microsoft für die Lieferung von KI-Infrastruktur bekannt gegeben. Der gesamte Vertrag hat ein Volumen von 17,4 Milliarden US-Dollar (14,8 Mrd Euro) bis 2031, wobei eine Aufstockung auf 19,4 Milliarden Dollar möglich ist./mis/stk

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Microsoft
Nebius

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Robinhood & Co. setzen auf die Blockchain
Das verbirgt sich hinter den neuen „Aktien-Token“gestern, 13:48 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Börsenhype ohne Ende: Ist dieses Mal wirklich alles anders?06. Sept. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden