Der Markt zweifelt an Nebius - doch das Potenzial ist da

Der Tech-Konzern Nebius hat ehrgeizige KI-Pläne verkündet. So recht glauben die Investoren aber nicht an die Prognosen des niederländischen Unternehmens.

Im Video analysiert Martin, wie sich Nebius von anderen KI-Infrastrukturanbietern wie CoreWeave unterscheidet und warum die Aktie mehr Potenzial hat, als ihr der Markt gerade zuschreibt.