W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Videoanalyse 13.11.2025

Der Markt zweifelt an Nebius - doch das Potenzial ist da

onvista · Uhr
Artikel teilen:

Der Tech-Konzern Nebius hat ehrgeizige KI-Pläne verkündet. So recht glauben die Investoren aber nicht an die Prognosen des niederländischen Unternehmens.

Im Video analysiert Martin, wie sich Nebius von anderen KI-Infrastrukturanbietern wie CoreWeave unterscheidet und warum die Aktie mehr Potenzial hat, als ihr der Markt gerade zuschreibt.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Nebius

Das könnte dich auch interessieren

Petrobras, Exxon & Equinor
Welche Zukunft haben Ölaktien?11. Nov. · onvista
Welche Zukunft haben Ölaktien?
Märkte heute 10.11.2025
Hannover Rück steigt nach Zahlen – Nvidia hat Probleme10. Nov. · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Videoanalyse 13.11.2025
Siemens mit deutlichen Minus - das sind die Gründeheute, 16:02 Uhr · onvista
Siemens mit deutlichen Minus - das sind die Gründe
Nach dem Shutdown
Cisco- und Siemens-Zahlen im Fokus – Neue Position bei Nebiusheute, 12:58 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Weitere Artikel
W​e​r​b​u​n​g ausblenden