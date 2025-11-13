Videoanalyse 13.11.2025
Der Markt zweifelt an Nebius - doch das Potenzial ist da
onvista · Uhr
Der Tech-Konzern Nebius hat ehrgeizige KI-Pläne verkündet. So recht glauben die Investoren aber nicht an die Prognosen des niederländischen Unternehmens.
Im Video analysiert Martin, wie sich Nebius von anderen KI-Infrastrukturanbietern wie CoreWeave unterscheidet und warum die Aktie mehr Potenzial hat, als ihr der Markt gerade zuschreibt.
