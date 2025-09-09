EQS-Adhoc: ARI Motors Industries SE: ARI Motors Industries SE verschiebt ordentliche Hauptversammlung aufgrund konkreter Verhandlungen über signifikante Kapitalmaßnahme

EQS-Ad-hoc: ARI Motors Industries SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung

ARI Motors Industries SE verschiebt ordentliche Hauptversammlung aufgrund konkreter Verhandlungen über signifikante Kapitalmaßnahme

Borna, 9. September 2025 – Die Geschäftsführung der ARI Motors Industries SE (WKN A3D6Q4, ISIN DE000A3D6Q45) hat beschlossen, die für den 12. September 2025 einberufene ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft bis auf Weiteres zu verschieben.

Hintergrund dieser Entscheidung sind fortgeschrittene Verhandlungen über eine signifikante Kapitalmaßnahme im mittleren siebenstelligen Bereich. Die Gespräche basieren auf den im August 2025 beauftragten unabhängigen Unternehmensbewertungen, die die Werthaltigkeit der Gesellschaft bestätigen und deutlich oberhalb des aktuellen Börsenkurses von rund 0,25 EUR je Aktie liegen.

So ermittelte Dipl.-Kfm. Johannes Wessling, Abschlussprüfer der Gesellschaft, einen Fair Value zwischen 2,23 EUR und 2,32 EUR je Aktie. Forvis Mazars, eine der zehn größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften weltweit, gelangte zu einem indikativen Eigenkapitalwert von 11,51 Mio. EUR, entsprechend 1,15 EUR je Aktie.

Da die laufenden Verhandlungen nach Einschätzung der Geschäftsführung mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Kapitalmaßnahme auf einem Bewertungsniveau von 1,00 EUR je Aktie (Nominalwert) führen werden, entfällt die Notwendigkeit des ursprünglich zur Beschlussfassung vorgesehenen Tagesordnungspunktes zur ordentlichen Kapitalherabsetzung.

Am kommenden Freitag, den 12. September 2025, wird ein weiteres Treffen aller beteiligten Parteien dieser Kapitalmaßnahme stattfinden. Die Gesellschaft wird noch am selben Tag nach Abschluss der Gespräche ein entsprechendes Update veröffentlichen.

Eine erfolgreiche Umsetzung der Kapitalmaßnahme würde sich zudem positiv auf die veröffentlichten Planzahlen der Gesellschaft auswirken.

Die Gesellschaft beabsichtigt, die ordentliche Hauptversammlung nach Abschluss der Gespräche mit entsprechend angepasster Tagesordnung erneut einzuberufen. Über den weiteren Verlauf wird die Gesellschaft ihre Aktionäre und den Kapitalmarkt unverzüglich informieren.

Über die ARI Motors Industries SE:

Die ARI Motors Industries SE ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Borna. Operativ tätig ist die 100%-Tochter ARI Motors GmbH, ein Anbieter von elektrisch angetriebenen Nutzfahrzeugen für den urbanen und gewerblichen Einsatz.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

ARI Motors Industries SE

Thomas Kuwatsch

Telefon: 0049 341 978 569 33

E-Mail: invest@ari-motors.com

Internet: www.ari-motors.com

